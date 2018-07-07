    Тигр искусал 5-летнюю девочку в передвижном зоопарке под Челябинском

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    • Фото: typical_chebarkul / vk.com
    Тигр искусал <nobr>5-летнюю</nobr> девочку в передвижном зоопарке под Челябинском

    Тигр искусал 5-летнюю девочку в передвижном зоопарке под Челябинском

    Тигр искусал <nobr>5-летнюю</nobr> девочку в передвижном зоопарке под Челябинском
  • Фото: typical_chebarkul / vk.com

    • Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина и надзорные органы проведут совместную проверку информации местных СМИ о том, что в передвижном зверинце в городе Чебаркуль тигренок укусил пятилетнюю девочку.

    По информации местных СМИ, на центральной площади Чебаркуля расположился передвижной зоопарк, в пятницу местная жительница пришла туда с дочерью и, когда стала фотографировать девочку с тигренком, он вцепился ей в руку. Животное тут же оттащили, на руке у ребенка остались синяки. Как заявила Буторина ТАСС, «совместно с надзорными органами будет проверка».

    Ирина Буторина: «У меня эта информация также из местных СМИ. В любом случае необходимо дать оценку, насколько соблюдалась техника безопасности и отвечают ли предоставляемые услуги в передвижном цирке требованиям безопасности».

    Мать девочки на странице в социальной сети от общения с журналистами отказалась, но отметила, что в произошедшем разберутся правоохранительные органы.

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