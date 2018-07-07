Жительница Таджикистана попыталась вернуть мужа из России с помощью втыкания игл в младенца

Жительница Таджикистана вонзила в тело годовалого младенца металлические иголки, рассчитывая таким образом вернуть уехавшего в Россию мужа.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД страны, речь идет о 26-летней жительнице кишлака Сарикишти района Рудаки.
Сотрудник пресс-службы: «Она намеренно воткнула в тело своего сына 10 металлических иголок, для того чтобы ее 30-летний муж вернулся из трудовой миграции в России».
По словам собеседника агентства, годовалого малыша госпитализировали. Иглы находились в его черепе, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела. При этом некоторые иголки находились глубоко под кожей, поэтому медикам пока удалось извлечь только шесть из них. По оценке медиков, иглы в тело ребенка вонзили около трех месяцев назад.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжкого вреда здоровью», проводится расследование.
Сотрудник пресс-службы: «Она намеренно воткнула в тело своего сына 10 металлических иголок, для того чтобы ее 30-летний муж вернулся из трудовой миграции в России».
По словам собеседника агентства, годовалого малыша госпитализировали. Иглы находились в его черепе, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела. При этом некоторые иголки находились глубоко под кожей, поэтому медикам пока удалось извлечь только шесть из них. По оценке медиков, иглы в тело ребенка вонзили около трех месяцев назад.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжкого вреда здоровью», проводится расследование.
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