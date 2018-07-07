Стритрейсершу Мару Багдасарян снова поймали на езде без прав

Полиция Москвы составила очередной административный протокол на стритрейсершу Мару Багдасарян, на этот раз — за вождение без прав.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции, «7 июля 2018 года около 01:30 сотрудниками столичной госавтоинспекторами на 3-й Магистральной улице был остановлен автомобиль Mercedes».
Из сообщения полиции: «При проверке документов девушка-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами».
Между тем осведомленный источник пояснил агентству, что водителем автомобиля была Мара Багдасарян. Иномарка была задержана и перемещена на специализированную стоянку, а водитель отстранена от управления транспортным средством, сообщили в полиции.
Из сообщения полиции: «В отношении 24-летней москвички составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ „Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством“».
Отметим, что ранее Мара Багдасарян, которая проходила по громкому делу о гонках на Gelandewagen с полицией, была пожизненно лишена водительских прав. Девушку не раз задерживали за нарушения ПДД и штрафовали, однако Багдасарян так и не оплатила большинство счетов. Кроме того, ей поставили диагноз «эпилепсия». Суд счел, что водитель с таким заболеванием может представлять опасность.
Из сообщения полиции: «При проверке документов девушка-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами».
Между тем осведомленный источник пояснил агентству, что водителем автомобиля была Мара Багдасарян. Иномарка была задержана и перемещена на специализированную стоянку, а водитель отстранена от управления транспортным средством, сообщили в полиции.
Из сообщения полиции: «В отношении 24-летней москвички составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ „Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством“».
Отметим, что ранее Мара Багдасарян, которая проходила по громкому делу о гонках на Gelandewagen с полицией, была пожизненно лишена водительских прав. Девушку не раз задерживали за нарушения ПДД и штрафовали, однако Багдасарян так и не оплатила большинство счетов. Кроме того, ей поставили диагноз «эпилепсия». Суд счел, что водитель с таким заболеванием может представлять опасность.
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