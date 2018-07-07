Меркель назвала воссоединение Крыма с Россией вызовом для НАТО

Стоящие перед НАТО вызовы за последние годы очень сильно изменились. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
По словам Меркель, в НАТО хотят разумных отношений с Россией, однако альянс должен демонстрировать готовность защищать входящие в него страны, передает ТАСС.
Ангела Меркель: «В XXI веке мы нуждаемся в НАТО, потому что этот трансатлантический союз является гарантом нашей безопасности».
Она добавила, что в последние годы «стоящие перед НАТО вызовы очень сильно изменились». В этом контексте она назвала воссоединение Крыма и России, а также конфликт в Донбассе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Ангела Меркель: «В XXI веке мы нуждаемся в НАТО, потому что этот трансатлантический союз является гарантом нашей безопасности».
Она добавила, что в последние годы «стоящие перед НАТО вызовы очень сильно изменились». В этом контексте она назвала воссоединение Крыма и России, а также конфликт в Донбассе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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