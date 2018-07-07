В Минздраве рассказали о главных привычках долгожителей

Главный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачёва перечислила главные привычки долгожителей.
По словам эксперта, которого цитирует RT, долголетие примерно на 80% объясняется образом жизни и на 20% — генетикой. Как правило, долгожители не злоупотребляют алкоголем и не курят. Эти люди едят много овощей и фруктов, а также ведут интенсивную интеллектуальную активность.
Ольга Ткачёва: «Они физически достаточно активны, социально адаптированы уже в продвинутом возрасте. После выхода на пенсию продолжают активно общаться, часто — продолжают работать, занимаются какой-то общественной деятельностью».
В настоящее время российские власти обсуждают повышение пенсионного возраста в России. За основу взят сценарий, при котором возраст мужчин увеличится до 65 лет, а женщин — до 63 лет.
По расчетам правительства, это позволит практически удвоить индексацию пенсий, а значит, улучшить качество жизни пожилых людей.
Для сравнения в США пенсия положена с 66 лет, в Норвегии и Италии — с 67, в Японии уйти на заслуженный отдых можно в 70 лет.
Ольга Ткачёва: «Они физически достаточно активны, социально адаптированы уже в продвинутом возрасте. После выхода на пенсию продолжают активно общаться, часто — продолжают работать, занимаются какой-то общественной деятельностью».
В настоящее время российские власти обсуждают повышение пенсионного возраста в России. За основу взят сценарий, при котором возраст мужчин увеличится до 65 лет, а женщин — до 63 лет.
По расчетам правительства, это позволит практически удвоить индексацию пенсий, а значит, улучшить качество жизни пожилых людей.
Для сравнения в США пенсия положена с 66 лет, в Норвегии и Италии — с 67, в Японии уйти на заслуженный отдых можно в 70 лет.
Комментарии