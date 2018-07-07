    В Минздраве рассказали о главных привычках долгожителей

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Вяткин
    В Минздраве рассказали о главных привычках долгожителей

    В Минздраве рассказали о главных привычках долгожителей

    В Минздраве рассказали о главных привычках долгожителей
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Вяткин

    • Главный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачёва перечислила главные привычки долгожителей.

    По словам эксперта, которого цитирует RT, долголетие примерно на 80% объясняется образом жизни и на 20% — генетикой. Как правило, долгожители не злоупотребляют алкоголем и не курят. Эти люди едят много овощей и фруктов, а также ведут интенсивную интеллектуальную активность.

    Ольга Ткачёва: «Они физически достаточно активны, социально адаптированы уже в продвинутом возрасте. После выхода на пенсию продолжают активно общаться, часто — продолжают работать, занимаются какой-то общественной деятельностью».

    В настоящее время российские власти обсуждают повышение пенсионного возраста в России. За основу взят сценарий, при котором возраст мужчин увеличится до 65 лет, а женщин — до 63 лет.

    смотретьВ Минэкономразвития рассказали о плюсах повышения пенсионного возраста
    В Минэкономразвития рассказали о плюсах повышения пенсионного возраста
    По расчетам правительства, это позволит практически удвоить индексацию пенсий, а значит, улучшить качество жизни пожилых людей.

    Для сравнения в США пенсия положена с 66 лет, в Норвегии и Италии — с 67, в Японии уйти на заслуженный отдых можно в 70 лет.

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