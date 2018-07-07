Илон Маск направил инженеров на спасение подростков из пещеры в Таиланде

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, направил своего тайского инженера к месту спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков, еще три иностранных инженера прибудут на место в воскресенье утром.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и МИД Таиланда, «американский предприниматель и эксперт по технике Илон Маск отправил своего тайского инженера для изучения способов спасения 12 футболистов и их тренера из затопленной пещеры».
Ранее представители Маска предложили властям Таиланда помощь в спасении заблокированных в пещере подростков. Как сообщил представитель предпринимателя, в спасательной операции может быть использовано навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies, технологии по откачке воды компании Boring Co. или мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls.
Представитель добавила, что позже к тайскому инженеру присоединятся еще три «инженера-иностранца» из компаний Маска Tesla, SpaceX и Boring. Инженеры прибудут в страну в субботу вечером, а в воскресенье утром отправятся на место спасательных работ, чтобы «изучить возможность прорытия туннеля для эвакуации заблокированных детей».
Напомним, 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность. Во время доставки баллонов с кислородом погиб один из дайверов.
Ранее представители Маска предложили властям Таиланда помощь в спасении заблокированных в пещере подростков. Как сообщил представитель предпринимателя, в спасательной операции может быть использовано навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies, технологии по откачке воды компании Boring Co. или мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls.
Представитель добавила, что позже к тайскому инженеру присоединятся еще три «инженера-иностранца» из компаний Маска Tesla, SpaceX и Boring. Инженеры прибудут в страну в субботу вечером, а в воскресенье утром отправятся на место спасательных работ, чтобы «изучить возможность прорытия туннеля для эвакуации заблокированных детей».
Напомним, 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность. Во время доставки баллонов с кислородом погиб один из дайверов.
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