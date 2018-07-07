Сразу после окончания матча Россия — Хорватия центральные улицы Москвы будут перекрыты для проезда автомобилей.
С 23:00 нельзя будет проехать по Тверской улице — от Бульварного кольца. Моховую перекроют от Большой Никитской. Закроют Охотный ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинку и Варварку.
Метрополитен, МЦК и часть наземного транспорта будут работать до 3:00. Так что независимо от исхода игры Россия — Хорватия болельщики смогут как минимум погулять.
А во время матча в столице будет работать еще одна фан-зона — у стадиона «Спартак». Прошлая встреча сборной России показала, что Воробьёвы горы не способны вместить всех болельщиков. На новой площадке восемь экранов — они позволят в подробностях рассмотреть все голы и фолы.
Матч ¼ финала ЧМ Россия — Хорватия на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
Метрополитен, МЦК и часть наземного транспорта будут работать до 3:00. Так что независимо от исхода игры Россия — Хорватия болельщики смогут как минимум погулять.
А во время матча в столице будет работать еще одна фан-зона — у стадиона «Спартак». Прошлая встреча сборной России показала, что Воробьёвы горы не способны вместить всех болельщиков. На новой площадке восемь экранов — они позволят в подробностях рассмотреть все голы и фолы.
Матч ¼ финала ЧМ Россия — Хорватия на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
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