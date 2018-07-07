    Боевики согласились сложить оружие в сирийской Дераа

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    Боевики согласились сложить оружие в сирийской Дераа

    Боевики согласились сложить оружие в сирийской Дераа

    Лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились на прекращение огня.

    Как рассказали в Минобороны РФ, договоренность о перемирии удалось достичь после переговоров с участием российских военных.

    Минобороны России: «По результатам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению с лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа достигнуты договоренности по следующим вопросам: прекращение боевых действий, начало сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований».

    Также отмечается, что были достигнуты договоренности по восстановлению работы в населенных пунктах органов государственной власти САР, а также возвращения беженцев от границы с Иорданией в свои дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское военное ведомство.

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