Сбежавшая три года назад черепаха вернулась к жителю Эстонии

Жителю города Вильянди на юге Эстонии вернули черепаху, которая три года назад сбежала от него в одноименное озеро, а на днях была найдена местным рыбаком.
Как пишет эстонская газета Sakala, девятилетний 30-сантиметровый самец желтоухой черепахи по имени Фернандо пропал 3 июля 2015 года. Его хозяин — житель Вильянди Реймо Ряэтс — решил взять своего питомца на озеро, чтобы показать ему эстонское лето. На берегу озера Фернандо испачкался в песке, и хозяин решил ополоснуть черепаху в озере перед возвращением домой. Однако Фернандо, едва оказавшись в воде, вырвался из рук владельца и уплыл в озеро. Мужчина долго искал пропавшего питомца.
Реймо Ряэтс: «Весной я приходил на озеро искать его, потому что в теплую и солнечную погоду черепаха должна была выбираться на поверхность, чтобы погреться».
Тем не менее, за три года он так и не нашел черепаху, и потерял надежду на то, что Фернандо вернется к нему.
Однако на днях местный рыбак обнаружил черепаху, карабкающуюся по берегу озера в 300 метрах от места пропажи Фернандо. Он забрал черепаху и с помощью Facebook выяснил, кому она принадлежит. На следующее утро Фернандо вернулся в свой аквариум.
Реймо Ряэтс: «Я был очень удивлен, когда узнал, что найденная на берегу озера Вильянди черепаха может быть моим Фернандо».
По его словам, 12-летний Фернандо вырос за последние годы и полностью здоров. Ряэтс отмечает, что сейчас его чаще всего спрашивают, почему он уверен, что найденная черепаха — это именно его Фернандо. Он объяснил, что на животе у Фернандо есть особый узор, по которому его можно опознать. Кроме того, владелец узнает своего питомца по поведению.
Реймо Ряэтс: «Фернандо очень спокойный. Три года воли его не изменили. Я успел за это время завести другую черепаху, которая мне вообще не понравилась. Ее не сравнить с Фернандо».
По словам Ряэтса, он все это время был уверен, что Фернандо провел три года в озере Вильянди и что там он не попал в беду — желтоухие черепахи отличные пловцы.
Реймо Ряэтс: «Весной я приходил на озеро искать его, потому что в теплую и солнечную погоду черепаха должна была выбираться на поверхность, чтобы погреться».
Тем не менее, за три года он так и не нашел черепаху, и потерял надежду на то, что Фернандо вернется к нему.
Однако на днях местный рыбак обнаружил черепаху, карабкающуюся по берегу озера в 300 метрах от места пропажи Фернандо. Он забрал черепаху и с помощью Facebook выяснил, кому она принадлежит. На следующее утро Фернандо вернулся в свой аквариум.
Реймо Ряэтс: «Я был очень удивлен, когда узнал, что найденная на берегу озера Вильянди черепаха может быть моим Фернандо».
По его словам, 12-летний Фернандо вырос за последние годы и полностью здоров. Ряэтс отмечает, что сейчас его чаще всего спрашивают, почему он уверен, что найденная черепаха — это именно его Фернандо. Он объяснил, что на животе у Фернандо есть особый узор, по которому его можно опознать. Кроме того, владелец узнает своего питомца по поведению.
Реймо Ряэтс: «Фернандо очень спокойный. Три года воли его не изменили. Я успел за это время завести другую черепаху, которая мне вообще не понравилась. Ее не сравнить с Фернандо».
По словам Ряэтса, он все это время был уверен, что Фернандо провел три года в озере Вильянди и что там он не попал в беду — желтоухие черепахи отличные пловцы.
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