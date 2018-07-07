    Сбежавшая три года назад черепаха вернулась к жителю Эстонии

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    • Фото: Hege-Lee Paiste / sakala.postimees.ee
    Сбежавшая три года назад черепаха вернулась к жителю Эстонии

    Сбежавшая три года назад черепаха вернулась к жителю Эстонии

    Сбежавшая три года назад черепаха вернулась к жителю Эстонии
  • Фото: Hege-Lee Paiste / sakala.postimees.ee

    • Жителю города Вильянди на юге Эстонии вернули черепаху, которая три года назад сбежала от него в одноименное озеро, а на днях была найдена местным рыбаком.

    Как пишет эстонская газета Sakala, девятилетний 30-сантиметровый самец желтоухой черепахи по имени Фернандо пропал 3 июля 2015 года. Его хозяин — житель Вильянди Реймо Ряэтс — решил взять своего питомца на озеро, чтобы показать ему эстонское лето. На берегу озера Фернандо испачкался в песке, и хозяин решил ополоснуть черепаху в озере перед возвращением домой. Однако Фернандо, едва оказавшись в воде, вырвался из рук владельца и уплыл в озеро. Мужчина долго искал пропавшего питомца.

    Реймо Ряэтс: «Весной я приходил на озеро искать его, потому что в теплую и солнечную погоду черепаха должна была выбираться на поверхность, чтобы погреться».

    Тем не менее, за три года он так и не нашел черепаху, и потерял надежду на то, что Фернандо вернется к нему.

    Однако на днях местный рыбак обнаружил черепаху, карабкающуюся по берегу озера в 300 метрах от места пропажи Фернандо. Он забрал черепаху и с помощью Facebook выяснил, кому она принадлежит. На следующее утро Фернандо вернулся в свой аквариум.

    Реймо Ряэтс: «Я был очень удивлен, когда узнал, что найденная на берегу озера Вильянди черепаха может быть моим Фернандо».

    По его словам, 12-летний Фернандо вырос за последние годы и полностью здоров. Ряэтс отмечает, что сейчас его чаще всего спрашивают, почему он уверен, что найденная черепаха — это именно его Фернандо. Он объяснил, что на животе у Фернандо есть особый узор, по которому его можно опознать. Кроме того, владелец узнает своего питомца по поведению.

    Реймо Ряэтс: «Фернандо очень спокойный. Три года воли его не изменили. Я успел за это время завести другую черепаху, которая мне вообще не понравилась. Ее не сравнить с Фернандо».

    По словам Ряэтса, он все это время был уверен, что Фернандо провел три года в озере Вильянди и что там он не попал в беду — желтоухие черепахи отличные пловцы.

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