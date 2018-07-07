Воронежцы до утра прыгали через костер на празднике Ивана Купалы

В Воронежской области гуляли на древнем празднике Ивана Купалы. Бесстрашные прыгали через костер. Романтичные барышни гадали на суженного. А терпеливые — искали цветущий папоротник. Но самое главное в купальную ночь — дождаться момента, когда огонь, вода и растения объединятся.

История оживает на закате. У воронежского хутора Титчиха накануне праздника Ивана Купалы собираются славянские племена — поляне, древляне, уличи, радимичи — так в игровом историческом лагере называются отряды. Погружение в древние обычаи начинается с переодевания в народные рубахи и сарафаны.



Девицы накануне купальской ночи собирают травы и цветы, соревнуясь, у кого в венке больше разноцветий.



Это не просто лагерь, говорят педагоги, а «Тридевятое царство», где вожатые перевоплощаются в князей и княгинь, а дети и их родители — в дружинников, ремесленников, купцов. Иван Купала — главный объединяющий праздник в смене, который, как и сотни лет назад, не обходится без задорных танцев, лирических песен и веселых игр.



Самое зажигательное действие происходит с наступлением ночи на берегу Дона. Очереди выстраиваются, чтобы прыгнуть через костер.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Ольги Черновой.