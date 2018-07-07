    Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины. Европейский союз, Китай, США, налоги и пошлины, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитай пожаловался в ВТО на американские пошлины

    Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины

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    Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины

    Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины

      Китай обратился во Всемирную торговую организацию из-за новых пошлин, введенных властями США.

      Решение Дональда Трампа наложить дополнительные 25% на импортируемые из Китая товары вступило в силу 6 июля. Новые пошлины коснутся 800 товаров и составят 34 миллиарда долларов.

      Пекин автоматически ввел ответные меры. Власти КНР заявили, что США нарушили правила торговли и развязали самую большую торговую войну в истории экономических отношений.

      Остаться в стороне этого противостояния не удастся и Европе. Страны ЕС также пытаются договориться с Вашингтоном о снятии дополнительных торговых пошлин. Хотя лидеры Евросоюза держатся дипломатично.

      Так, Ангела Меркель заявила, что надеется не вступать в «спираль торговых конфликтов», и что ЕС и Соединённые Штаты найдут решение, которое будет приемлемо для обеих сторон.

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