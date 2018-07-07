Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины

Китай обратился во Всемирную торговую организацию
из-за новых пошлин, введенных властями США.
Решение Дональда Трампа наложить дополнительные 25% на импортируемые из Китая товары вступило в силу 6 июля. Новые пошлины коснутся 800 товаров и составят 34 миллиарда долларов.
Пекин автоматически ввел ответные меры. Власти КНР заявили, что США нарушили правила торговли и развязали самую большую торговую войну в истории экономических отношений.
Остаться в стороне этого противостояния не удастся и Европе. Страны ЕС также пытаются договориться с Вашингтоном о снятии дополнительных торговых пошлин. Хотя лидеры Евросоюза держатся дипломатично.
Так, Ангела Меркель заявила, что надеется не вступать в «спираль торговых конфликтов», и что ЕС и Соединённые Штаты найдут решение, которое будет приемлемо для обеих сторон.
Пекин автоматически ввел ответные меры. Власти КНР заявили, что США нарушили правила торговли и развязали самую большую торговую войну в истории экономических отношений.
Остаться в стороне этого противостояния не удастся и Европе. Страны ЕС также пытаются договориться с Вашингтоном о снятии дополнительных торговых пошлин. Хотя лидеры Евросоюза держатся дипломатично.
Так, Ангела Меркель заявила, что надеется не вступать в «спираль торговых конфликтов», и что ЕС и Соединённые Штаты найдут решение, которое будет приемлемо для обеих сторон.
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