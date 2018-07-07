    Победа Франции над Уругваем вписалась в фанатское суеверие с памятником веселой козе. Нижний Новгород, Уругвай, Франция, мистика и оккультизм, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПобеда Франции над Уругваем вписалась в фанатское суеверие с памятником веселой козе

    Победа Франции над Уругваем вписалась в фанатское суеверие с памятником веселой козе

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    Победа Франции над Уругваем вписалась в фанатское суеверие с памятником веселой козе

    Победа Франции над Уругваем вписалась в фанатское суеверие с памятником веселой козе

      Сборная Франции в Нижнем Новгороде уверенно одолела команду Уругвая и вышла в полуфинал, где встретится с Бельгией.

      Разминаться болельщики начали задолго до начала матча. В центре Нижнего Новгорода и французы, и гости из Уругвая гудели почти сутки. Малочисленные полицейские при этом заметно скучали.

      Поединок Франции и Уругвая — единственный среди четвертьфинальных игр, где лицом к лицу сошлись бывшие чемпионы мира. Статистика встреч была на стороне южноамериканцев, но перед игрой стало понятно: на поле из-за травмы не выйдет звезда сборной — Эдинсон Кавани. И это только добавило драматизма.

      За время чемпионата в Нижнем Новгороде сложилась традиция: кто первым из болельщиков оденет в цвета своей команды скульптуру веселой козы в центре города, та команда и побеждает. Суеверие уже сработало у шведов, затем у хорватов. Подтвердилось оно и на первой четвертьфинальной игре. Бабочка в цветах французского флага появилась на шее козы задолго до начала матча Франция — Уругвай. Итог — 2:0 в пользу французов.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Андрея Шамина.

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