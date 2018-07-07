Россиян предупредили о вспышке лептоспироза в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в Индию, о вспышке лептоспироза на юге страны. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Роспотребнадзор: «Органы здравоохранения штата Керала (юг Индии) заявили 22 июня о росте числа случаев лептоспироза среди рабочих, занятых на очистительных сооружениях штата».
В сообщении отмечается, что власти Кералы обеспокоены сложившейся в штате неблагополучной экологической ситуацией. Вспышка в первую очередь угрожает городу Патамтитта с населением более 37 тыс. человек.
Лептоспироз — инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Заражение происходит при употреблении инфицированных кормов и воды, а также через укусы клещей.
В сообщении отмечается, что власти Кералы обеспокоены сложившейся в штате неблагополучной экологической ситуацией. Вспышка в первую очередь угрожает городу Патамтитта с населением более 37 тыс. человек.
Лептоспироз — инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Заражение происходит при употреблении инфицированных кормов и воды, а также через укусы клещей.
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