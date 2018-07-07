Помпео: США гарантируют КНДР светлое будущее при условии полной денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп гарантирует Северной Корее светлое будущее, но только в случае, если вопрос денуклеаризации полуострова будет окончательно решен. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, находящийся с официальным визитом в Пхеньяне.
Майк Помпео, госсекретарь США: «Президент Трамп гарантирует Северной Корее светлое будущее. Но для этого необходимо, чтобы была проведена полная денуклеаризация».
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном и другими северокорейскими политиками. В ходе переговоров США и КНДР договорились о создании рабочих групп, в том числе по вопросам денуклеаризации.
7 июля он покинет Северную Корею и отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном и другими северокорейскими политиками. В ходе переговоров США и КНДР договорились о создании рабочих групп, в том числе по вопросам денуклеаризации.
7 июля он покинет Северную Корею и отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи.
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