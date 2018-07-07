    Помпео: США гарантируют КНДР светлое будущее при условии полной денуклеаризации

    комментировать

    Помпео: США гарантируют КНДР светлое будущее при условии полной денуклеаризации

    Помпео: США гарантируют КНДР светлое будущее при условии полной денуклеаризации

    Президент США Дональд Трамп гарантирует Северной Корее светлое будущее, но только в случае, если вопрос денуклеаризации полуострова будет окончательно решен. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, находящийся с официальным визитом в Пхеньяне.

    Майк Помпео, госсекретарь США: «Президент Трамп гарантирует Северной Корее светлое будущее. Но для этого необходимо, чтобы была проведена полная денуклеаризация».

    Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном и другими северокорейскими политиками. В ходе переговоров США и КНДР договорились о создании рабочих групп, в том числе по вопросам денуклеаризации.

    7 июля он покинет Северную Корею и отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru