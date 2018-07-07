«Украина кончится»: в Киеве рассказали, к чему приведет попытка забрать Крым

Экс-министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко рассказал, к чему приведет попытка силой забрать у России Крым.
Анатолий Гриценко, лидер партии «Гражданская инициатива»: «Я вам скажу: если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится».
При этом, по словам экс-министра, существует некий «неофициальный план» по прекращению конфликта в Донбассе, который не предусматривает силовых методов. Но, как рассказал Гриценко сайту Lb.ua, его пока не собираются воплощать в жизнь.
Анатолий Гриценко: «Почему его не реализовывают? По двум причинам. Первая — план рассчитан на три-пять лет, и его не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года. Вторая причина — это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят».
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Однако Киев до сих пор отказывается признавать результаты голосования.
При этом, по словам экс-министра, существует некий «неофициальный план» по прекращению конфликта в Донбассе, который не предусматривает силовых методов. Но, как рассказал Гриценко сайту Lb.ua, его пока не собираются воплощать в жизнь.
Анатолий Гриценко: «Почему его не реализовывают? По двум причинам. Первая — план рассчитан на три-пять лет, и его не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года. Вторая причина — это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят».
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Однако Киев до сих пор отказывается признавать результаты голосования.
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