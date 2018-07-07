    Футболисты сборной России обратились к фанатам перед матчем с Хорватией

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    Футболисты сборной России обратились к фанатам перед матчем с Хорватией

    Футболисты сборной России обратились к фанатам перед матчем с Хорватией

    Футболисты сборной России обратилась к болельщикам накануне матча ¼ финала чемпионата мира. Встреча пройдет 7 июля в Сочи.

    В сообщении, опубликованном на странице сборной в Twitter, футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку и пообещали «выложиться полностью» в предстоящем матче.



    Встреча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.

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