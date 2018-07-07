Футболисты сборной России обратились к фанатам перед матчем с Хорватией

Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc — Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.

В сообщении, опубликованном на странице сборной в Twitter, футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку и пообещали «выложиться полностью» в предстоящем матче.Встреча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.