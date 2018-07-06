Число погибших от аномальной жары в Канаде возросло до 50

Число погибших от аномальной жары в канадской провинции Квебек возросло до 50. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Люси Чарлбуа.
По данным местного издания Montreal Gazette, 28 смертей были зафиксированы в крупнейшем городе провинции — Монреале.
Канадская метеорологическая служба сообщила, что уже к вечеру 6 июля температура воздуха в Монреале и окрестностях снизится примерно до плюс 13. Но экстренные службы пока продолжают работать в режиме повышенной готовности, так как последствия жары с повышенным уровнем влажности еще могут сказываться на горожанах.
Канадская метеорологическая служба сообщила, что уже к вечеру 6 июля температура воздуха в Монреале и окрестностях снизится примерно до плюс 13. Но экстренные службы пока продолжают работать в режиме повышенной готовности, так как последствия жары с повышенным уровнем влажности еще могут сказываться на горожанах.
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