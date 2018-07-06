Названа возможная причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Причиной крушения самолета EgyptAir в мае 2016 года могло стать возгорание в кабине пилота. Об этом говорится в официальном заявлении французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).
Из текста заявления: «Наиболее вероятная гипотеза, по мнению BEA, состоит в том, что пожар начался в кабине пилота, когда самолет набирал высоту, и быстро распространился, что привело к потере контроля над самолетом».
В Бюро подчеркнули, что придерживаются данной версии несмотря на сделанное ранее заявление египетских коллег об обнаружении следов взрывчатых веществ на останках погибших, передает РИА Новости.
Напомним, самолет А320 египетской авиакомпании Egyptair, вылетевший из Парижа в Каир 19 мая, исчез с радаров в воздушном пространстве Египта. Позже обломки авиалайнера были обнаружены в Средиземном море в районе греческого острова Карпатос. На борту лайнера находились 66 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.
В Бюро подчеркнули, что придерживаются данной версии несмотря на сделанное ранее заявление египетских коллег об обнаружении следов взрывчатых веществ на останках погибших, передает РИА Новости.
Напомним, самолет А320 египетской авиакомпании Egyptair, вылетевший из Парижа в Каир 19 мая, исчез с радаров в воздушном пространстве Египта. Позже обломки авиалайнера были обнаружены в Средиземном море в районе греческого острова Карпатос. На борту лайнера находились 66 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.
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