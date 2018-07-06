    Названа возможная причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

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    Названа возможная причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

    Названа возможная причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

    Причиной крушения самолета EgyptAir в мае 2016 года могло стать возгорание в кабине пилота. Об этом говорится в официальном заявлении французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).

    Из текста заявления: «Наиболее вероятная гипотеза, по мнению BEA, состоит в том, что пожар начался в кабине пилота, когда самолет набирал высоту, и быстро распространился, что привело к потере контроля над самолетом».

    В Бюро подчеркнули, что придерживаются данной версии несмотря на сделанное ранее заявление египетских коллег об обнаружении следов взрывчатых веществ на останках погибших, передает РИА Новости.

    смотретьТеррористы или обычный телефон: пилот A320 назвал версии крушения лайнера EgyptAir
    Террористы или обычный телефон: пилот A320 назвал версии крушения лайнера EgyptAir
    Напомним, самолет А320 египетской авиакомпании Egyptair, вылетевший из Парижа в Каир 19 мая, исчез с радаров в воздушном пространстве Египта. Позже обломки авиалайнера были обнаружены в Средиземном море в районе греческого острова Карпатос. На борту лайнера находились 66 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.

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