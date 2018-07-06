Россиянина арестовали за кражу семи шуб в Анталье

Российского туриста арестовали в Турции по подозрению в краже семи шуб. Они были обнаружены в гостиничном номере
32-летнего Евгения Сидоренко в районе курорта Кемер.
Как сообщает газета Hürriyet, рейд был совершен после того, как сотрудники магазина заявили о ночном взломе и пропаже шуб на сумму $3,5 тыс. С помощью записей с камер наблюдения правоохранители вышли на россиянина.
Он был арестован по обвинению в краже и нанесении ущерба имуществу.
Генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с турецкой полицией и уже запросило встречу с задержанным, передает РИА Новости.
Генконсульство РФ : «Мы получили уведомление от турецких правоохранительных органов относительно задержания Сидоренко. В соответствии с нормами Венской конвенции, мы запросили встречу с ним. Планируем направить представителя нашей дипмиссии для такой встречи и прояснения деталей происшествия».
Он был арестован по обвинению в краже и нанесении ущерба имуществу.
Генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с турецкой полицией и уже запросило встречу с задержанным, передает РИА Новости.
Генконсульство РФ : «Мы получили уведомление от турецких правоохранительных органов относительно задержания Сидоренко. В соответствии с нормами Венской конвенции, мы запросили встречу с ним. Планируем направить представителя нашей дипмиссии для такой встречи и прояснения деталей происшествия».
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