    Россиянина арестовали за кражу семи шуб в Анталье

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    Россиянина арестовали за кражу семи шуб в Анталье

    Россиянина арестовали за кражу семи шуб в Анталье

    Российского туриста арестовали в Турции по подозрению в краже семи шуб. Они были обнаружены в гостиничном номере 32-летнего Евгения Сидоренко в районе курорта Кемер.

    Как сообщает газета Hürriyet, рейд был совершен после того, как сотрудники магазина заявили о ночном взломе и пропаже шуб на сумму $3,5 тыс. С помощью записей с камер наблюдения правоохранители вышли на россиянина.

    Он был арестован по обвинению в краже и нанесении ущерба имуществу.

    Генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с турецкой полицией и уже запросило встречу с задержанным, передает РИА Новости.

    Генконсульство РФ : «Мы получили уведомление от турецких правоохранительных органов относительно задержания Сидоренко. В соответствии с нормами Венской конвенции, мы запросили встречу с ним. Планируем направить представителя нашей дипмиссии для такой встречи и прояснения деталей происшествия».

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