    Посольство РФ: на затонувшем в Таиланде судне не было россиян

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    Посольство РФ: на затонувшем в Таиланде судне не было россиян

    Посольство РФ: на затонувшем в Таиланде судне не было россиян

    В списке пассажиров затонувшего у берегов Пхукета туристического судна не было россиян. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.

    По информации полиции, два иностранца, которые оказались на судне вне списка, являются гражданами США, передает РИА Новости.

    Посольство РФ: «По данным полиции Пхукета и штаба спасательной операции, россиян в списке пассажиров затонувшего судна „Феникс“ не было. Все пассажиры судна были гражданами КНР. Было также два пассажира, оказавшихся на „Фениксе“ вне списка, они оказались гражданами США, их паспорта находятся сейчас в полиции».

    смотретьСМИ: на борту затонувшего у Пхукета судна был один россиянин
    СМИ: на борту затонувшего у Пхукета судна был один россиянин
    Ранее СМИ сообщали, что на затонувшем катере находился как минимум один россиянин.

    Напомним, накануне из-за сильного шторма недалеко от острова Пхукет перевернулись два туристических катера. Один из них перевозил 39 человек, всех их экстренно эвакуировали и доставили на берег. На борту второго судна находились 93 пассажира и 12 членов экипажа. Лишь около 40 из них удалось спасти.


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