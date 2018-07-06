Посольство РФ: на затонувшем в Таиланде судне не было россиян

В списке пассажиров затонувшего у берегов Пхукета туристического судна не было россиян. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.
По информации полиции, два иностранца, которые оказались на судне вне списка, являются гражданами США, передает РИА Новости.
Посольство РФ: «По данным полиции Пхукета и штаба спасательной операции, россиян в списке пассажиров затонувшего судна „Феникс“ не было. Все пассажиры судна были гражданами КНР. Было также два пассажира, оказавшихся на „Фениксе“ вне списка, они оказались гражданами США, их паспорта находятся сейчас в полиции».
Ранее СМИ сообщали, что на затонувшем катере находился как минимум один россиянин.
Напомним, накануне из-за сильного шторма недалеко от острова Пхукет перевернулись два туристических катера. Один из них перевозил 39 человек, всех их экстренно эвакуировали и доставили на берег. На борту второго судна находились 93 пассажира и 12 членов экипажа. Лишь около 40 из них удалось спасти.
Посольство РФ: «По данным полиции Пхукета и штаба спасательной операции, россиян в списке пассажиров затонувшего судна „Феникс“ не было. Все пассажиры судна были гражданами КНР. Было также два пассажира, оказавшихся на „Фениксе“ вне списка, они оказались гражданами США, их паспорта находятся сейчас в полиции».
Ранее СМИ сообщали, что на затонувшем катере находился как минимум один россиянин.
Напомним, накануне из-за сильного шторма недалеко от острова Пхукет перевернулись два туристических катера. Один из них перевозил 39 человек, всех их экстренно эвакуировали и доставили на берег. На борту второго судна находились 93 пассажира и 12 членов экипажа. Лишь около 40 из них удалось спасти.
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