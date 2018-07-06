Макрон посетит полуфинальный матч ЧМ с участием сборной Франции в Петербурге

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит матч ½ финала чемпионата мира по футболу, который состоится 10 июля в
Санкт-Петербурге.
Об этом говорится в сообщении администрации французского лидера.
Ранее сообщалось, что сборная Франции обыграла команду Уругвая со счетом 2:0 и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России. Голами отметились Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.
На следующем этапе Франции предстоит встретиться с победителем игры Бразилия — Бельгия, которая сегодня состоится в Казани.
Merci à tous les jeunes sportifs qui sont venus vivre ce quart de finale à l’@Elysee ! Bravo à nos Bleus. Rendez-vous mardi ! pic.twitter.com/p3L2IANgoH— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что сборная Франции обыграла команду Уругвая со счетом 2:0 и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России. Голами отметились Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.
На следующем этапе Франции предстоит встретиться с победителем игры Бразилия — Бельгия, которая сегодня состоится в Казани.
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