    Макрон посетит полуфинальный матч ЧМ с участием сборной Франции в Петербурге

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    Макрон посетит полуфинальный матч ЧМ с участием сборной Франции в Петербурге

    Макрон посетит полуфинальный матч ЧМ с участием сборной Франции в Петербурге

    Президент Франции Эммануэль Макрон посетит матч ½ финала чемпионата мира по футболу, который состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

    Об этом говорится в сообщении администрации французского лидера.




    Ранее сообщалось, что сборная Франции обыграла команду Уругвая со счетом 2:0 и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России. Голами отметились Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.

    На следующем этапе Франции предстоит встретиться с победителем игры Бразилия — Бельгия, которая сегодня состоится в Казани.

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