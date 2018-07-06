ОЗХО: на месте предполагаемой химатаки в Думе обнаружены хлор

В образцах, собранных на месте предполагаемой химической атаки в сирийской Думе, обнаружены следы хлора. Такие данные содержатся в предварительном докладе экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Специалисты посетили Сирию в апреле этого года и по итогам визита составили доклад. В нем говорится, что во взятых из окружающей среды образцах и образцах крови не обнаружены следы нервно-паралитических веществ, передает ТАСС.
Из текста доклада: «Однако в образцах были обнаружены хлоросодержащие органические вещества».
О якобы произошедшей 7 апреля химической атаке в Думе и десятках погибших изначально заявил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». Они утверждали, что сирийские военные сбросили на город бомбы с хлором.
При этом в Москве сообщения о химатаке назвали вбросом и провокацией. А российские специалисты и простые сирийцы говорили, что химатака была инсценировкой.
Однако США, Великобритания и Франция еще до проведения тщательного расследования в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по сирийским правительственным объектам.
Из текста доклада: «Однако в образцах были обнаружены хлоросодержащие органические вещества».
О якобы произошедшей 7 апреля химической атаке в Думе и десятках погибших изначально заявил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». Они утверждали, что сирийские военные сбросили на город бомбы с хлором.
При этом в Москве сообщения о химатаке назвали вбросом и провокацией. А российские специалисты и простые сирийцы говорили, что химатака была инсценировкой.
Однако США, Великобритания и Франция еще до проведения тщательного расследования в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по сирийским правительственным объектам.
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