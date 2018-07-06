Пенсионный вопрос: кто хочет сохранить свою работу надолго

Сегодня депутаты объявили, что рабочая группа по обсуждению изменений в пенсионном законодательстве начнет работу после того, как законопроект пройдет первое чтение. Против предложенных правительством инициатив сейчас выступают представители всех трех оппозиционных фракций. Они предлагают не повышать возраст, а, например, привлекать на выплату пенсий деньги из Фонда национального благосостояния.

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Но сейчас в этом Фонде не более 5 триллионов рублей, а на выплату пенсий ежегодно направляют около 8 триллионов. Это значит, что денег не хватит даже на год. В правительстве же пообещали, что уже в следующем году ежемесячные пенсии вырастут на 1000 рублей.



Татьяна Калинина, художница: «Я только на пенсии жить начала. Как на пенсию ушла — появилось чувство свободы. Могу уйти, могу — нет. И золотая хохлома никого не отпускает просто так. Работа очень творческая, увлекательная».



На Хохломской фабрике много возрастных работников, но мало кто отправился просиживать юбки дома. Человеку в годах нужно общение. А на фабрике кругом боевые подруги.



Пенсионеры работают по гибкому графику. Хоть на полный день, хоть на половину. Успевают и с внуками понянчиться, и целый эскадрон матрешек расписать. Благо энергия есть.



Валерий Качалов, механик деревообработки: «А это сто процентов, вот стоит только выйти (на пенсию — ред.), и человек чахнет. Не я придумал: движение — это жизнь. Поэтому те пенсионеры, которые двигаются, хоть в подсобном хозяйстве, на них приятно смотреть. Ну, человек просто горит желанием жить. А когда сидят у дома на лавке, мусолят сплетни, ну какой у них интерес к жизни?»



Валерий Качалов — механик со стажем. На его предприятии почти половина сотрудников — возрастные. Начальство ветеранов ценит за надежность, компетентность. Для них поставили теннисный стол, почистили пруд. Вот и врачи агитируют за активное долголетие. Но Валерий по врачам почти не ходит — нет необходимости.



Галина Владимировна тоже дома смогла усидеть не долго, встала на биржу труда. Вакансия нашлась — директор швейной фабрики.



Галина Соколова: «Необходимость повышения пенсионного возраста возникла давно, по бюджетным соображениям. И сейчас посмотришь на людей моего возраста, они все бодры и достаточно энергии, чтобы работать. И зачем эту энергию в землю зарывать».



Сорок лет назад на одного вышедшего на заслуженный отдых приходилось трое работающих. Сейчас — лишь двое, причем далеко не все получают «белую» зарплату. С ростом продолжительности жизни количество пенсионеров неуклонно приближается к численности трудоспособного населения.



Подробности — в видеоматериале.

