В Италии судят подозреваемого в гибели журналиста в Донбассе

Сегодня в далекой от украинского конфликта Италии начался процесс по делу об убийстве в Донбассе фоторепортера Андреа Роккелли и переводчика из России Андрея Миронова. Они погибли под обстрелом в Славянске в мае 2014 года. На скамье подсудимых — бывший боец украинской нацгвардии Виталий Маркив, имеющий итальянский паспорт. Его арестовали в прошлом году в Болонье.
О существовании небольшого итальянского городка Павия на севере Италии теперь знают, пожалуй, все жители Украины. Телеканалы следят за процессом и наперебой передают новости из зала суда. За несколько часов до начала процесса у здания суда собираются украинские националисты. Накануне они бросили клич в социальных сетях и провели сбор средств на оплату услуг юристов. Поддержать Маркива приехали десятки человек в вышиванках. Адвокат считает обвинение безосновательным, а следствие предвзятым.
Адвокат обвиняемого: «Мы убеждены в невиновности нашего подзащитного. Истец потребовал присутствия представителя украинского посольства в Италии. В ходе процесса еще пройдут показания свидетелей, мы услышим мнения экспертов».
В зале суда Виталий Маркив много улыбается и передает приветы группе поддержки. Карабинеры задержали его год назад в аэропорту Болоньи, откуда он вместе с женой собирался вылететь к матери, проживающей в Италии. В ходе слушаний бывший украинский военный опровергает любые обвинения в свой адрес.
Виталия Маркива обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, а также в попытке убийства французского фоторепортера Вильяма Ругелона 24 мая 2014 года во время военных действий в Донбассе.
Итальянские следователи скрупулезно проверили возможную причастность украинского нацгвардейца к гибели журналистов и выяснили, что располагают точной информацией о местонахождении Виталия Маркива в тот роковой день. Он действительно находился в районе холма Карачун, откуда велся прицельный минометный огонь. Потерпевшей стороной на процессе выступают семья погибшего итальянского фотожурналиста, профсоюз федерации итальянской прессы и региональная ассоциация журналистов Ломбардии.
Известно, что Виталий Маркив воевал в Донбассе в составе добровольческого отряда. Дослужился до командира взвода и был довольно популярной личностью в украинских СМИ. Ему 29 лет, он родом из Тернополя. У него двойное гражданство — Украины и Италии. Мать обвиняемого в 2003 году вышла замуж за итальянца и переехала на Апеннины, где Маркив работал то на лесопилке, то диджеем в ночном клубе. А с началом военной кампании на востоке страны записался в добровольцы и принимал активное участие в боях на востоке страны. Уже понятно, что судебный процесс не будет быстрым, скорее всего, он затянется на долгие месяцы. Все это время Маркив проведет в миланской тюрьме.
Подробности — в видеоматериале.
Адвокат обвиняемого: «Мы убеждены в невиновности нашего подзащитного. Истец потребовал присутствия представителя украинского посольства в Италии. В ходе процесса еще пройдут показания свидетелей, мы услышим мнения экспертов».
В зале суда Виталий Маркив много улыбается и передает приветы группе поддержки. Карабинеры задержали его год назад в аэропорту Болоньи, откуда он вместе с женой собирался вылететь к матери, проживающей в Италии. В ходе слушаний бывший украинский военный опровергает любые обвинения в свой адрес.
Виталия Маркива обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, а также в попытке убийства французского фоторепортера Вильяма Ругелона 24 мая 2014 года во время военных действий в Донбассе.
Итальянские следователи скрупулезно проверили возможную причастность украинского нацгвардейца к гибели журналистов и выяснили, что располагают точной информацией о местонахождении Виталия Маркива в тот роковой день. Он действительно находился в районе холма Карачун, откуда велся прицельный минометный огонь. Потерпевшей стороной на процессе выступают семья погибшего итальянского фотожурналиста, профсоюз федерации итальянской прессы и региональная ассоциация журналистов Ломбардии.
Известно, что Виталий Маркив воевал в Донбассе в составе добровольческого отряда. Дослужился до командира взвода и был довольно популярной личностью в украинских СМИ. Ему 29 лет, он родом из Тернополя. У него двойное гражданство — Украины и Италии. Мать обвиняемого в 2003 году вышла замуж за итальянца и переехала на Апеннины, где Маркив работал то на лесопилке, то диджеем в ночном клубе. А с началом военной кампании на востоке страны записался в добровольцы и принимал активное участие в боях на востоке страны. Уже понятно, что судебный процесс не будет быстрым, скорее всего, он затянется на долгие месяцы. Все это время Маркив проведет в миланской тюрьме.
Подробности — в видеоматериале.
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