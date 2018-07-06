Волонтеры из России помогают родителям заблокированных в пещере детей в Таиланде

Спасатели, которые пытаются вызволить детей из пещеры в Таиланде, столкнулись с новыми трудностями. В полости, где находятся подростки, до опасной отметки упал уровень воздуха.
Поддерживать уровень кислорода пытаются с помощью баллонов с кислородом, которые дайверы доставляют в пещеру. Как раз в ходе одной из таких операций погиб профессиональный водолаз. Уже на обратном пути ему самому не хватило воздуха.
Все это заставило спасателей по-новому взвесить риски, ведь дети, которым с аквалангами придется пройти тот же путь, не умеют плавать. На месте работают десятки волонтеров, в том числе и из России. Они помогают и семьям детей.
Мария Ветрова, волонтер: «Тайцы организовали сбор денег. Собрали уже достаточно приличную сумму, на последний момент это более 600 тысяч бат. И эти деньги направлены родителям мальчиков, которые вынуждены были все это время пропускать работу».
Тем временем у берегов Пхукета развернулась другая драма. Там в результате кораблекрушения пропали десятки туристов. Среди них, по данным СМИ, мог быть россиянин. Сообщается о 40 погибших. Поиски с наступлением темноты прекратили и возобновят с рассветом.
Все это заставило спасателей по-новому взвесить риски, ведь дети, которым с аквалангами придется пройти тот же путь, не умеют плавать. На месте работают десятки волонтеров, в том числе и из России. Они помогают и семьям детей.
Мария Ветрова, волонтер: «Тайцы организовали сбор денег. Собрали уже достаточно приличную сумму, на последний момент это более 600 тысяч бат. И эти деньги направлены родителям мальчиков, которые вынуждены были все это время пропускать работу».
Тем временем у берегов Пхукета развернулась другая драма. Там в результате кораблекрушения пропали десятки туристов. Среди них, по данным СМИ, мог быть россиянин. Сообщается о 40 погибших. Поиски с наступлением темноты прекратили и возобновят с рассветом.
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