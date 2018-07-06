Путин обсудил с Совбезом подготовку к встрече с Трампом и предстоящий матч сборной России

На заседании Совета безопасности России сегодня обсуждали предстоящую встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом.
В Кремле сообщили, что в ходе совещания затрагивали темы стратегической стабильности и безопасности в контексте подготовки предстоящих переговоров.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Обсуждались также текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. Не обошли своим вниманием участники совещания и завтрашний матч российской сборной против команды Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу. Они единодушно пожелали успеха российским футболистам».
Встреча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Саммит Россия — США должен состояться в Хельсинки 16 июля. Главы двух государств проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Путин и Трамп обсудят Сирию, Украину и любые темы, «какие захотят».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Обсуждались также текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. Не обошли своим вниманием участники совещания и завтрашний матч российской сборной против команды Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу. Они единодушно пожелали успеха российским футболистам».
Встреча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Саммит Россия — США должен состояться в Хельсинки 16 июля. Главы двух государств проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Путин и Трамп обсудят Сирию, Украину и любые темы, «какие захотят».
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