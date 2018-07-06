Ассенизаторы из Иванова потушили горящую «Газель» струей фекалий: видео

В Иванове находчивые ассенизаторы потушили горящую «Газель» содержимым своего автомобиля.
Как сообщает местный сайт IvanovoNews, инцидент произошел сегодня днем на улице Парижской Коммуны.
По словам очевидцев, возгорание произошло из-за замыкания проводки. На подмогу пришла проезжавшая мимо ассенизаторская машина — оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны.
По словам очевидцев, возгорание произошло из-за замыкания проводки. На подмогу пришла проезжавшая мимо ассенизаторская машина — оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны.
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