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    Ассенизаторы из Иванова потушили горящую «Газель» струей фекалий: видео. Иваново, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАссенизаторы из Иванова потушили горящую «Газель» струей фекалий: видео

    Ассенизаторы из Иванова потушили горящую «Газель» струей фекалий: видео

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    Ассенизаторы из Иванова потушили горящую «Газель» струей фекалий: видео

    Ассенизаторы из Иванова потушили горящую «Газель» струей фекалий: видео

      В Иванове находчивые ассенизаторы потушили горящую «Газель» содержимым своего автомобиля.

      Как сообщает местный сайт IvanovoNews, инцидент произошел сегодня днем на улице Парижской Коммуны.

      По словам очевидцев, возгорание произошло из-за замыкания проводки. На подмогу пришла проезжавшая мимо ассенизаторская машина — оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны.

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