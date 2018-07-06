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    Экс-глава питерского Ростехнадзора остается под стражей до 11 августа

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    Экс-глава питерского Ростехнадзора остается под стражей до 11 августа

    <nobr>Экс-глава</nobr> питерского Ростехнадзора остается под стражей до 11 августа

    Дзержинский районный суд Петербурга продлил арест Григорию Слабикову.

    Содержание под стражей продлено до 11 августа. Слабиков признает свою вину и раскаивается. Бывший глава Северо-Западного управления Ростехнадзора Э пояснил суду, что готов понести любое наказание.

    Экс-чиновника арестовали в мае по подозрению в коррупции. Этому предшествовали обыски в офисе регионального Ростехнадзора и в его доме.

    Объем вещественных доказательств оказался довольно велик. Оперативники изъяли у Слабикова пакеты евро, коробки долларов и коллекцию люксовых часов. По версии следствия, он брал деньги у представителей строительных компаний, которые входили в саморегулируемые организации, а взамен гарантировал покровительство.

    Накануне во время аналогичного заседания дочь Слабикова признала, что помогала отцу в миллиардной афере. В коррупционной схеме бывшего руководителя регионального Ростехнадхора предпринимательнице отвели роль координатора. Меру пресечения Елене Слабиковой продлили до 11 августа.

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