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    «Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» на $11,6 млрд

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    «Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» на $11,6 млрд

    «Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» на $11,6 млрд

    «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж с иском против «Газпрома», требуя пересмотреть тарифы на транзит газа.

    «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж с иском против «Газпрома», требуя пересмотреть тарифы на транзит газа.

    Украинская компания требует пересмотреть тарифы с марта 2013 года. Исковые требования «Нафтогаз» предварительно оценивает в 11,58 миллиарда долларов без учета процентов, сообщает пресс-служба компании.

    В сообщении отмечается, что контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также в том случае, если тариф не соответствует европейскому уровню.

    Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому» может снизиться, если российская компания забронирует транзитные мощности после 2019 года.

    Починаємо новий арбітражний процес проти Газпрому у Стокгольмі.

    Цього разу про перегляд транзитного тарифу на 2018–2019…

    Опубликовано Юрием Витренко Пятница, 6 июля 2018 г.

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