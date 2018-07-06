«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» на $11,6 млрд

Починаємо новий арбітражний процес проти Газпрому у Стокгольмі.



Цього разу про перегляд транзитного тарифу на 2018–2019… Опубликовано Юрием Витренко Пятница, 6 июля 2018 г.

«Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж с иском против «Газпрома», требуя пересмотреть тарифы на транзит газа.Украинская компания требует пересмотреть тарифы с марта 2013 года. Исковые требования «Нафтогаз» предварительно оценивает в 11,58 миллиарда долларов без учета процентов, сообщает пресс-служба компании.В сообщении отмечается, что контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также в том случае, если тариф не соответствует европейскому уровню.Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому» может снизиться, если российская компания забронирует транзитные мощности после 2019 года.