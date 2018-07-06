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    Знаменитый немецкий болельщик на тракторе прибывает в Петербург. Германия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗнаменитый немецкий болельщик на тракторе прибывает в Петербург

    Знаменитый немецкий болельщик на тракторе прибывает в Петербург

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    Знаменитый немецкий болельщик на тракторе прибывает в Петербург

    Знаменитый немецкий болельщик на тракторе прибывает в Петербург

    Знаменитый немецкий болельщик на тракторе прибывает в Петербург

      70-летний Губерт Вирт решил объехать несколько российских городов, принимающих матчи чемпионата мира. Одними из последних его радушно встречали жители Ленинградской области.

      В Петербург прибывает один из самых необычных болельщиков чемпионата мира по футболу — пожилой немец Губерт Вирт. Его визит не мог остаться незамеченным даже в столь наводненном иностранными туристами городе.

      70-летний механик вместе со своим псом по кличке Хекс отправился в Россию из немецкого Форххайма на тракторе 1936 года выпуска. Колорита этой паре добавляет и дом на колесах в виде огромной пивной бочки.

      Бюргер с таксой выехали из родного города еще в мае. Необычная повозка не отличается высокой скоростью, тем не менее необычный болельщик уже успел посетить Москву и Сочи.

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