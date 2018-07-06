Яхтсменов из Екатеринбурга наградили медалями за победу в гонке Nord Stream Race

В акватории Петербурга завершился 7-й сезон крупнейшей балтийской регаты Nord Stream Race. Триумфаторов гонки наградили в Кронштадте.

В этом году за титул в трех номинациях боролись победители пяти национальных лиг стран Балтии. Стартовали 24 июня в немецком городе Киль. Участников и жюри восхитило феноменальное достижение российской команды из Екатеринбурга. «Повелители паруса» впервые стали лучшими во всех трех зачетах, оставив позади датчан, немцев, шведов и финнов.



Екатеринбуржцы добились феноменального успеха, победив в общем, прибрежном и оффшорном зачетах. К офшорам в привычном понимании эти гонки отношения не имеют. Просто дистанция проходит в суровых условиях открытого моря, вдали от берегов.



Дмитрий Судаков, абсолютный победитель Nord Stream Race 2018, член команды «Повелители паруса» (Россия): «В этом году мы подкорректировали ошибку прошлого года. Команда стабилизировалась, поставила цель. Мы планировали выигрывать».



Любопытно, что победный путь яхтсменов вовсе не напоминал проход по ковровой дорожке в сопровождении датчан, немцев, шведов и финнов. Столицу Финляндии экипаж Сергея Мусихина покинул чуть ли не последним: на сильном ветре волной заливало переднюю каюту, и без работающей помпы лодка начинала буквально тонуть. Полностью избавиться от джакузи, как назвали это сами яхтсмены, удалось только на последнем этапе.



Сергей Мусихин, абсолютный победитель Nord Stream Race 2018, капитан команды «Повелители паруса» (Россия): «Сначала было, действительно, очень сложно. Когда у одного человека забрали паспорт на Бермудах, а двое не успели на самолет. Было столько проблем. Лодка тонула. Мы думали, когда это всё прекратится».



Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов поздравил победителей.