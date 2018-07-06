От новичков до профи: в 47-м регионе раздадут «Ленинградский гектар»

Плотность населения в отдаленных районах Ленобласти увеличат с помощью программы «Ленинградский гектар». Принять участие в конкурсе на право возделывать земельные участки площадью от одного до десяти гектаров может любой желающий с российским гражданством, в возрасте от 25 лет.

У окна кудровской новостройки Александр Пятунин мечтает о своем «Ленинградском гектаре». Уроженец Хабаровска и дальневосточный бы освоил, да переехал к нам. Теперь придется выбирать между Сланцевским и Лодейнопольским районами Ленобласти. 30-летний менеджер пока не определился. До сих пор потенциальный фермер-животновод заводил только кошек, а про бурёнок читал в Интернете.



Фельдшер Ольга Безгина признается, что научилась доить корову за один день, но настоящим фермером ощутила себя далеко не сразу. Поддержка регионального правительства позволила начать бизнес, но потребовались пять лет, миллионные кредиты и упорный труд всей семьи, чтобы дойное стадо в 28 голов начало давать самое вкусное в Алёховщине молоко.



Ольга Безгина, фермер: «Ты должен всё стабильно делать: вовремя подоить коров, вовремя это молоко сразу после дойки сохранить и продать».



В администрации Лодейнопольского района гордо демонстрируют фирменный знак «Сделано у нас — на родине Балтийского флота. Раздутые паруса скоро украсят продукцию местных начинающих фермеров, которых здесь уже 26. Выделять „Ленинградские гектары“» власти готовы вблизи малонаселенных деревень. Там, где после перестройки пришли в упадок леспромхозы, сегодня призывают строить теплицы для дефицитных помидоров-огурцов.



Игорь Ковалёв, заместитель главы администрации Лодейнопольского района: «Производство овощей закрытого грунта у нас представлено меньше всего, поэтому предпочтительнее всего будет обратиться в эту сторону».



С новичками и опытными фермерами в очереди на «Ленинградский гектар» пообщалась корреспондент НТВ Юлия Олещенко.