Петербуржцев с Ремесленной улицы расселят в Выборгский и Приморский районы

На расселение жильцов дома 5 по Ремесленной улице администрация Петербурга дополнительно выделит около 200 миллионов рублей. Об этом на встрече с людьми сообщил председатель жилищного комитета.
В непосредственной близости от моста Бетанкура продолжают жить 63 семьи. И первые пять уже готовятся к переезду. Вместо комнаты в Петроградском районе власти предложили квартиру в Парголове.
По информации чиновников, бюджетное строительство сейчас ведется в Выборгском и Приморском районах. О квартире на Петроградской стороне жителям Ремесленной улицы можно и не мечтать.
Сегодняшняя встреча в жилищном комитете удовлетворила не всех жильцов. Многие не согласны с предлагаемыми комнатами в коммунальных квартирах на окраине города и с тем, что сроки расселения сильно затягиваются.
Напомним: с открытием развязки и строительством моста Бетанкура жильцы дома на Ремесленной, 5 оказались буквально в воронке. В доме большая влажность и грибок, а окна невозможно открыть из-за круглосуточного шума.
По информации чиновников, бюджетное строительство сейчас ведется в Выборгском и Приморском районах. О квартире на Петроградской стороне жителям Ремесленной улицы можно и не мечтать.
Сегодняшняя встреча в жилищном комитете удовлетворила не всех жильцов. Многие не согласны с предлагаемыми комнатами в коммунальных квартирах на окраине города и с тем, что сроки расселения сильно затягиваются.
Напомним: с открытием развязки и строительством моста Бетанкура жильцы дома на Ремесленной, 5 оказались буквально в воронке. В доме большая влажность и грибок, а окна невозможно открыть из-за круглосуточного шума.
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