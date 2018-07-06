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    Петербуржцев с Ремесленной улицы расселят в Выборгский и Приморский районы. Санкт-Петербург, жилье, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцев с Ремесленной улицы расселят в Выборгский и Приморский районы

    Петербуржцев с Ремесленной улицы расселят в Выборгский и Приморский районы

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    Петербуржцев с Ремесленной улицы расселят в Выборгский и Приморский районы

    Петербуржцев с Ремесленной улицы расселят в Выборгский и Приморский районы

      На расселение жильцов дома 5 по Ремесленной улице администрация Петербурга дополнительно выделит около 200 миллионов рублей. Об этом на встрече с людьми сообщил председатель жилищного комитета.

      В непосредственной близости от моста Бетанкура продолжают жить 63 семьи. И первые пять уже готовятся к переезду. Вместо комнаты в Петроградском районе власти предложили квартиру в Парголове.

      По информации чиновников, бюджетное строительство сейчас ведется в Выборгском и Приморском районах. О квартире на Петроградской стороне жителям Ремесленной улицы можно и не мечтать.

      Сегодняшняя встреча в жилищном комитете удовлетворила не всех жильцов. Многие не согласны с предлагаемыми комнатами в коммунальных квартирах на окраине города и с тем, что сроки расселения сильно затягиваются.

      Напомним: с открытием развязки и строительством моста Бетанкура жильцы дома на Ремесленной, 5 оказались буквально в воронке. В доме большая влажность и грибок, а окна невозможно открыть из-за круглосуточного шума.

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