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    В центре Петербурга треснула несущая стена в доме на Зверинской улице. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Петербурга треснула несущая стена в доме на Зверинской улице

    В центре Петербурга треснула несущая стена в доме на Зверинской улице

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    В центре Петербурга треснула несущая стена в доме на Зверинской улице

    В центре Петербурга треснула несущая стена в доме на Зверинской улице

      Противоаварийные работы в расселенных коммуналках могли стать причиной ЧП в Петроградском районе. Утром там треснула стена, а днем от фасада отвалился кусок стены.

      Сегодня утром жители дома 20 по Зверинской улице пережили локальное землетрясение. Там треснула несущая стена на уровне 2-го и 3-го этажей. В квартирах с потолков посыпалась штукатурка.

      Жители треснувшего дома подтвердили, что уже не первый год жалуются на плохое состояние здания. А квартиры 2-го и 3-го этажа, где и повреждена несущая стена, уже с октября были расселены. Обитателей комнат переселили в маневренный фонд.

      Правда, работы по ликвидации аварийных строительных конструкций в освобожденных коммунальных квартирах шли крайне медленно. Спустя восемь месяцев вернуться в свои комнаты они так и не смогли, а ремонт так и не был закончен.

      Специалисты снесли некоторые межкомнатные перегородки, строители должны были поменять пол, через который уже был виден нижний этаж. По словам жильцов, с мая строителей здесь не видели, но вот сегодня внезапно дом буквально затрещал по швам. Жильцы 5-го этажа вызвали спасателей.

      Часть жильцов после эвакуации забрали родные. Другие пока разместились в автобусе. Забрать из квартир успели только документы и домашних животных. Всего были эвакуированы 25 человек.

      О состоянии квартир людям ничего не сообщают. Предлагают дождаться решения специальной комиссии в 18 часов. О состоянии доходного дома дореволюционной постройки можно судить по фасаду. Он весь в маячках. Спустя несколько часов после инцидента у дома обрушился кусок фасадной стены.

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