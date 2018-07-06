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    Американского певца Криса Брауна задержали во Флориде

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    Американского певца Криса Брауна задержали во Флориде

    Американского певца Криса Брауна задержали во Флориде

    Американского певца Криса Брауна задержали во Флориде
  • Фото: Reuters © 2018

    • Полиция задержала американского исполнителя Криса Брауна в штате Флорида, позднее певца выпустили под залог.

    Как сообщает телеканал CNN, Браун был задержан в четверг вечером в городе Уэст-Палм-Бич, где должен был выступить с концертом. Певца доставили в полицейский участок и отпустили примерно через час после внесения залога. По некоторым данным, задержание может быть связано с инцидентом, произошедшим в прошлом году в ночном клубе города Тампа (штат Флорида), где, как утверждается, певец напал на фотографа.

    Ранее Браун уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2009 году он был задержан по обвинению в избиении американской певицы Рианны, с которой на тот момент состоял в отношениях. Суд признал исполнителя виновным и приговорил к наказанию в виде условного срока и исполнительных работ.

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