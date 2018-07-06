Киев решил начать «деоккупацию» Донбасса с горловского направления

СМИ узнали об очередных планах Киева вернуть Донбасс. Силовики намерены начать операцию с взятия Горловки и Новоазовского района, которые находятся под контролем самопровозглашенной ДНР.
С предложением начать «план деоккупации» Донбасса выступило министерство внутренних дел Украины. Об этом сообщил советник главы ведомства Иван Варченко во время презентации стратегии восстановления целостности страны, сообщает ТАСС.
Иван Варченко, советник главы МВД Украины: «Освобождаем эти районы (Горловку и Новоазовский район ), исходя из мощностей миссии ООН. Трех тысяч человек хватит, чтобы зайти в эти регионы».
Ранее в МВД сообщали, что Варченко ездит по регионам и представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план возвращения Донбасса под контроль Киева. Согласно этому плану, территорию у линии соприкосновения сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники, а затем Киев занимает территории Донбасса поэтапно.
В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР эти заявления назвали враждебными. Кроме того, там заявили, что готовы отразить любые атаки, передает РИА Новости.
Представитель оперативного командования ДНР: «Данное заявление только доказывает враждебность киевской власти и доказывает, что Украина хочет воспользоваться контингентом ООН для атаки на республику. Мы, в свою очередь, хотим предупредить командование ВСУ и напомнить им, что подразделения ДНР в силах отразить любую атаку, и в случае наступления мы применим все необходимые для защиты населения средства».
Напомним, после госпереворота и прихода новой власти в Киеве в Крыму прошел референдум, на котором жители высказались за вхождение полуострова в состав России. Вскоре после этого на востоке Украины образовались Луганская и Донецкая народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ начал военную операцию, которая продолжается до сих пор. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.
Иван Варченко, советник главы МВД Украины: «Освобождаем эти районы (Горловку и Новоазовский район ), исходя из мощностей миссии ООН. Трех тысяч человек хватит, чтобы зайти в эти регионы».
Ранее в МВД сообщали, что Варченко ездит по регионам и представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план возвращения Донбасса под контроль Киева. Согласно этому плану, территорию у линии соприкосновения сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники, а затем Киев занимает территории Донбасса поэтапно.
В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР эти заявления назвали враждебными. Кроме того, там заявили, что готовы отразить любые атаки, передает РИА Новости.
Представитель оперативного командования ДНР: «Данное заявление только доказывает враждебность киевской власти и доказывает, что Украина хочет воспользоваться контингентом ООН для атаки на республику. Мы, в свою очередь, хотим предупредить командование ВСУ и напомнить им, что подразделения ДНР в силах отразить любую атаку, и в случае наступления мы применим все необходимые для защиты населения средства».
Напомним, после госпереворота и прихода новой власти в Киеве в Крыму прошел референдум, на котором жители высказались за вхождение полуострова в состав России. Вскоре после этого на востоке Украины образовались Луганская и Донецкая народные республики, которые объявили о своей независимости. Киев в ответ начал военную операцию, которая продолжается до сих пор. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.
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