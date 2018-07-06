Минздрав назвал максимальную продолжительность жизни человека

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва считает, что максимальная продолжительность жизни человека составляет приблизительно 120 лет.
Также по словам эксперта, которую цитирует РИА Новости, мужчины в 60 лет часто находятся на пике карьеры, а 55-летнюю женщину в настоящее время сложно назвать пожилой.
Ольга Ткачёва, главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук: «Сегодня 55-летнюю женщину сложно назвать пожилой. А мужчина в 60-летнем возрасте часто находится на пике свое карьеры».
По словам Ткачёвой, во многих странах уже стало привычным понятие «успешное старение», которое включает в себя не только физическое, но и социальное здоровье, духовность, внешний вид и чувство цели. Российское общество только сейчас, в отличие от западных стран, стало понимать, что старость тоже может быть счастливой.
Ольга Ткачёва: «У нас этот термин только начал приживаться. Мы сейчас начинаем понимать, что старение — не финал жизни и что старость тоже может быть перспективной, плодотворной и счастливой».
Также Ткачёва заявила, что уровень алкоголизма среди неработающих российских пенсионеров в три раза выше. Таковы результаты исследования, проводившегося среди женщин 55–64 лет и мужчин 60–64 лет российским геронтологическим научно-клиническим центром.
Ольга Ткачёва: «Исследование показало, что у неработающих мужчин употребление алкоголя выше почти в 3 раза и в 4,6 раза чаще выявляются признаки депрессии».
Эксперт также сообщила, что средняя продолжительность жизни в России к 2030 году вырастет почти на 7 лет — с нынешних 73,5 до 80,1 года.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будет поэтапными. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму.
Ольга Ткачёва, главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук: «Сегодня 55-летнюю женщину сложно назвать пожилой. А мужчина в 60-летнем возрасте часто находится на пике свое карьеры».
По словам Ткачёвой, во многих странах уже стало привычным понятие «успешное старение», которое включает в себя не только физическое, но и социальное здоровье, духовность, внешний вид и чувство цели. Российское общество только сейчас, в отличие от западных стран, стало понимать, что старость тоже может быть счастливой.
Ольга Ткачёва: «У нас этот термин только начал приживаться. Мы сейчас начинаем понимать, что старение — не финал жизни и что старость тоже может быть перспективной, плодотворной и счастливой».
Также Ткачёва заявила, что уровень алкоголизма среди неработающих российских пенсионеров в три раза выше. Таковы результаты исследования, проводившегося среди женщин 55–64 лет и мужчин 60–64 лет российским геронтологическим научно-клиническим центром.
Ольга Ткачёва: «Исследование показало, что у неработающих мужчин употребление алкоголя выше почти в 3 раза и в 4,6 раза чаще выявляются признаки депрессии».
Эксперт также сообщила, что средняя продолжительность жизни в России к 2030 году вырастет почти на 7 лет — с нынешних 73,5 до 80,1 года.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будет поэтапными. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму.
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