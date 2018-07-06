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    Минздрав назвал максимальную продолжительность жизни человека

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    Минздрав назвал максимальную продолжительность жизни человека

    Минздрав назвал максимальную продолжительность жизни человека

    Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва считает, что максимальная продолжительность жизни человека составляет приблизительно 120 лет.

    Также по словам эксперта, которую цитирует РИА Новости, мужчины в 60 лет часто находятся на пике карьеры, а 55-летнюю женщину в настоящее время сложно назвать пожилой.

    Ольга Ткачёва, главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук: «Сегодня 55-летнюю женщину сложно назвать пожилой. А мужчина в 60-летнем возрасте часто находится на пике свое карьеры».

    По словам Ткачёвой, во многих странах уже стало привычным понятие «успешное старение», которое включает в себя не только физическое, но и социальное здоровье, духовность, внешний вид и чувство цели. Российское общество только сейчас, в отличие от западных стран, стало понимать, что старость тоже может быть счастливой.

    Ольга Ткачёва: «У нас этот термин только начал приживаться. Мы сейчас начинаем понимать, что старение — не финал жизни и что старость тоже может быть перспективной, плодотворной и счастливой».

    Также Ткачёва заявила, что уровень алкоголизма среди неработающих российских пенсионеров в три раза выше. Таковы результаты исследования, проводившегося среди женщин 55–64 лет и мужчин 60–64 лет российским геронтологическим научно-клиническим центром.

    Ольга Ткачёва: «Исследование показало, что у неработающих мужчин употребление алкоголя выше почти в 3 раза и в 4,6 раза чаще выявляются признаки депрессии».

    Эксперт также сообщила, что средняя продолжительность жизни в России к 2030 году вырастет почти на 7 лет — с нынешних 73,5 до 80,1 года.

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