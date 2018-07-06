    ЦБ пообещал выпустить монету в ½ рубля в случае выхода сборной России в полуфинал ЧМ

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    ЦБ пообещал выпустить монету в ½ рубля в случае выхода сборной России в полуфинал ЧМ

    ЦБ пообещал выпустить монету в ½ рубля в случае выхода сборной России в полуфинал ЧМ

    Банк России намерен выпустить памятную монету в случае успеха команды Станислава Черчесова в ¼ финала чемпионата мира по футболу.

    Если российские футболисты обыграют хорватов и выйдут в полуфинал, в ЦБ пообещали отчеканить монету в ½ рубля. Регулятор даже подготовил предварительный эскиз памятной монеты. Он опубликован в Twitter Банка России.



    смотретьФанатский бум: в Сочи на матч Россия — Хорватия приехало небывалое число туристов
    Фанатский бум: в Сочи на матч Россия — Хорватия приехало небывалое число туристов
    Четвертьфинальный матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Согласно опросу ВЦИОМ, верят в победу 56% россиян. Все билеты на матч раскуплены. Аншлаг ожидается не только на стадионе, но и в сочинской фан-зоне, а также в барах и ресторанах — на матч в город приехало небывалое число туристов.

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