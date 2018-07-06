Банк России намерен выпустить памятную монету в случае успеха команды Станислава Черчесова в ¼ финала чемпионата мира по футболу.
Если российские футболисты обыграют хорватов и выйдут в полуфинал, в ЦБ пообещали отчеканить монету в ½ рубля. Регулятор даже подготовил предварительный эскиз памятной монеты. Он опубликован в Twitter Банка России.
Четвертьфинальный матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Согласно опросу ВЦИОМ, верят в победу 56% россиян. Все билеты на матч раскуплены. Аншлаг ожидается не только на стадионе, но и в сочинской фан-зоне, а также в барах и ресторанах — на матч в город приехало небывалое число туристов.
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Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету ½ рубля. Болеем за наших! ⚽🇷🇺#WorldCup #РоссияХорватия #RUSCRO pic.twitter.com/dRaQjzrkgB— Банк России (@bank_of_russia) July 6, 2018
Четвертьфинальный матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Согласно опросу ВЦИОМ, верят в победу 56% россиян. Все билеты на матч раскуплены. Аншлаг ожидается не только на стадионе, но и в сочинской фан-зоне, а также в барах и ресторанах — на матч в город приехало небывалое число туристов.
Сахалинский лев Лорд предсказал исход матча Россия — Хорватия
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