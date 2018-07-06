    Порошенко запретил минометы «Молот» после гибели военнослужащих на учениях

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    Порошенко запретил минометы «Молот» после гибели военнослужащих на учениях

    Порошенко запретил минометы «Молот» после гибели военнослужащих на учениях

    Президент Украины Пётр Порошенко запретил применять минометы «Молот» до конца расследования трагедии, произошедшей в Ровенской области, где в результате взрыва установки как минимум трое военнослужащих погибли, еще девять были ранены.

    Президент также дал поручения министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Муженко срочно разобраться с причинами произошедшего и принять все меры, чтобы подобное не повторялось.

    Появившийся недавно в войсках новый украинский миномет «Молот» калибра 120 мм был разработан «Укроборонпромом» на основе советского миномета 2Б11. Они изготавливаются на заводе «Маяк» и были призваны заменить находящиеся на вооружении украинской армии более 50 лет минометы еще советского производства.

    Основной причиной трагедии сейчас называется вероятность нарушения самими военнослужащими мер безопасности при стрельбе, сообщила пресс-служба министерства обороны. Сами учения также приостановлены. Окончательное число погибших и пострадавших пока также неизвестно.

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