Порошенко запретил минометы «Молот» после гибели военнослужащих на учениях

Президент Украины Пётр Порошенко запретил применять минометы «Молот» до конца расследования трагедии, произошедшей в Ровенской области, где в результате взрыва установки как минимум трое военнослужащих погибли, еще девять были ранены.
Президент также дал поручения министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Муженко срочно разобраться с причинами произошедшего и принять все меры, чтобы подобное не повторялось.
Появившийся недавно в войсках новый украинский миномет «Молот» калибра 120 мм был разработан «Укроборонпромом» на основе советского миномета 2Б11. Они изготавливаются на заводе «Маяк» и были призваны заменить находящиеся на вооружении украинской армии более 50 лет минометы еще советского производства.
Основной причиной трагедии сейчас называется вероятность нарушения самими военнослужащими мер безопасности при стрельбе, сообщила пресс-служба министерства обороны. Сами учения также приостановлены. Окончательное число погибших и пострадавших пока также неизвестно.
Появившийся недавно в войсках новый украинский миномет «Молот» калибра 120 мм был разработан «Укроборонпромом» на основе советского миномета 2Б11. Они изготавливаются на заводе «Маяк» и были призваны заменить находящиеся на вооружении украинской армии более 50 лет минометы еще советского производства.
Основной причиной трагедии сейчас называется вероятность нарушения самими военнослужащими мер безопасности при стрельбе, сообщила пресс-служба министерства обороны. Сами учения также приостановлены. Окончательное число погибших и пострадавших пока также неизвестно.
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