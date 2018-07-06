    Показано место казни лидера секты «Аум Синрикё». секты, смертная казнь, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоказано место казни лидера секты «Аум Синрикё»

    Показано место казни лидера секты «Аум Синрикё»

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    Показано место казни лидера секты «Аум Синрикё»

    Показано место казни лидера секты «Аум Синрикё»

    Показано место казни лидера секты «Аум Синрикё»

      Сегодня руководителей тоталитарной секты «Аум Синрикё» казнили в Японии. Они организовали и исполнили один из самых масштабных терактов в истории. Суд приговорил семерых человек, включая главаря Сёко Асахару, к высшей мере наказания.

      Многолетняя история создателя одной из самых кровавых и жестоких сект современности, запрещенной в РФ и во всем мире, закончилась в неприметной светлой комнате с синими шторами. Японские стражи порядка по очереди завели сюда 63-летнего лидера «Аум Синрикё» Сёко Асахару, а за ним — еще шестерых участников секты.

      По правилам тюрьмы, в этом месте приговоренные имели право в последний раз выпить чаю и помолиться. В следующей комнате они выслушали решение суда, после чего им завязали глаза и провели в так называемую комнату исполнения. Казнь через повешение прошла рано утром, о чем позже сообщила глава японского Минюста.

      По самым скромным подсчетам, в мире остаются еще десятки последователей Сёко Асахары, и с ними продолжают бороться спецслужбы. «Казнь века» — так жители Японии говорят о смерти самого известного преступника в своей стране. А генсек японского кабмина пообещал, что полиция страны сделает все, чтобы подобное никогда не повторилось в будущем.

      Подробности — в сюжете.

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