Показано место казни лидера секты «Аум Синрикё»

Сегодня руководителей тоталитарной секты «Аум Синрикё» казнили в Японии. Они организовали и исполнили один из самых масштабных терактов в истории. Суд приговорил семерых человек, включая главаря Сёко Асахару, к высшей мере наказания.
Многолетняя история создателя одной из самых кровавых и жестоких сект современности, запрещенной в РФ и во всем мире, закончилась в неприметной светлой комнате с синими шторами. Японские стражи порядка по очереди завели сюда 63-летнего лидера «Аум Синрикё» Сёко Асахару, а за ним — еще шестерых участников секты.
По правилам тюрьмы, в этом месте приговоренные имели право в последний раз выпить чаю и помолиться. В следующей комнате они выслушали решение суда, после чего им завязали глаза и провели в так называемую комнату исполнения. Казнь через повешение прошла рано утром, о чем позже сообщила глава японского Минюста.
По самым скромным подсчетам, в мире остаются еще десятки последователей Сёко Асахары, и с ними продолжают бороться спецслужбы. «Казнь века» — так жители Японии говорят о смерти самого известного преступника в своей стране. А генсек японского кабмина пообещал, что полиция страны сделает все, чтобы подобное никогда не повторилось в будущем.
Подробности — в сюжете.
По правилам тюрьмы, в этом месте приговоренные имели право в последний раз выпить чаю и помолиться. В следующей комнате они выслушали решение суда, после чего им завязали глаза и провели в так называемую комнату исполнения. Казнь через повешение прошла рано утром, о чем позже сообщила глава японского Минюста.
По самым скромным подсчетам, в мире остаются еще десятки последователей Сёко Асахары, и с ними продолжают бороться спецслужбы. «Казнь века» — так жители Японии говорят о смерти самого известного преступника в своей стране. А генсек японского кабмина пообещал, что полиция страны сделает все, чтобы подобное никогда не повторилось в будущем.
Подробности — в сюжете.
Комментарии