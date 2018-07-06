Московская модель хочет наказать обидчиков, выложивших в Сеть ее интимные фото

Взгляд со стороны крайне возмутил Олесю Малибу. Она обнаружила свои фотографии без купюр в Интернете. Кто-то снял ее тайком в раздевалке фитнес-клуба . И не то чтобы модель против откровенных фотографий, она сама такие нередко выкладывала. Проблема в том, что новая публикация не соответствует ее понятиям о красоте и эстетике. Проще говоря, ракурс оказался не самым выгодным. Теперь светскую тусовщицу обвиняют в чрезмерном увлечении фотошопом.

46 модели

скандалы

фото

Малибу настроена воинственно и даже хочет обратиться в Роскомнадзор с просьбой добиться удаления компрометирующих снимков из Всемирной сети. Она вышла из душа в фитнес-клубе и еще не успела привести себя в порядок, чем и воспользовались недоброжелатели. Фото, конечно, не самого лучшего качества, но, если бы не татуировки, по которым многие узнали светскую даму, можно было подумать, что это и не она вовсе. Уж слишком в невыгодном свете предстала.



Олеся Малибу: «Талии нет, ноги короткие, вообще отвратительно, понимаете. И это еще все выложили и начали еще обсуждать, где я там нагнулась не так, понимаете? И то, что я так плохо выгляжу. Начали все это обсуждать и комментировать. Меня опозорили по полной программе».



Теперь Малибу ругается с редакторами сайта, требуя удалить фото. Да вот только не выходит. А ведь эта публикация, считает модель, с каждым днем наносит все больший урон ее репутации. Снимки разлетелись не только по социальным сетям, но и появились на интимных сайтах.



Чтобы интернет-изданию совсем было не до смеха, Малибу еще и заявление в полицию напишет. Правда, пока она думает над тем, как доказать правоохранителям, что снимки и правда были неудачными.

