Черчесов рассказал, как победить хорватов

Для победы над сборной Хорватии в ¼ финала чемпионата мира необходимо противопоставить и индивидуальные качества российских футболистов, и командную игру. Об этом накануне встречи заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.
По словам Черчесова, хорваты «играют в разный футбол», они будут менять свою тактику в ходе встречи.
Станислав Черчесов: «Нам надо это учитывать и быть готовыми ко всем ситуациям, мы будем акцентировать на этом внимание игроков».
Он не стал выделять одного игрока в составе хорватской сборной, которому нужно уделять особое внимание. Специалист добавил, что на каждой позиции играет футболист хорошего уровня, передает ТАСС.
Станислав Черчесов: «Мы знаем, что это команда высокого уровня и класса. Чтобы сыграть удачно, надо противопоставить и индивидуальные качества наших футболистов, и командную игру».
При этом раскрывать детали собственной тактики и состава на предстоящую игру специалист не стал.
Защитник российской команды Марио Фернандес со своей стороны выразил мнение, что игра футболистов сборной Хорватии за лучшие клубы Европы не даст команде преимущества в матче с россиянами.
Марио Фернандес: «Не вижу никакой проблемы с этим, потому что российские команды тоже выступают в еврокубках. Мы очень долго и упорно тренировались, поэтому мы заслужили находиться там, где мы есть. И заслужили дальше бороться».
Также футболист назвал «бойцом» и поздравил нападающего Артёма Дзюбу, отметившегося тремя голами на турнире. Кроме этого, Фернандес поприветствовал восстановление после травмы полузащитника команды и своего партнера по ЦСКА Алана Дзагоева.
Марио Фернандес: «Что касается меня, я счастлив в России, очень рад всему, что здесь со мной происходит. Я твердо стою ногами на земле и надеюсь, что сыграю хороший матч завтра».
Четвертьфинальный матч ЧМ-2018 Россия — Хорватия пройдет в субботу на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча начнется в 21:00 мск, НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
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Станислав Черчесов: «Нам надо это учитывать и быть готовыми ко всем ситуациям, мы будем акцентировать на этом внимание игроков».
Он не стал выделять одного игрока в составе хорватской сборной, которому нужно уделять особое внимание. Специалист добавил, что на каждой позиции играет футболист хорошего уровня, передает ТАСС.
Станислав Черчесов: «Мы знаем, что это команда высокого уровня и класса. Чтобы сыграть удачно, надо противопоставить и индивидуальные качества наших футболистов, и командную игру».
При этом раскрывать детали собственной тактики и состава на предстоящую игру специалист не стал.
Защитник российской команды Марио Фернандес со своей стороны выразил мнение, что игра футболистов сборной Хорватии за лучшие клубы Европы не даст команде преимущества в матче с россиянами.
Марио Фернандес: «Не вижу никакой проблемы с этим, потому что российские команды тоже выступают в еврокубках. Мы очень долго и упорно тренировались, поэтому мы заслужили находиться там, где мы есть. И заслужили дальше бороться».
Также футболист назвал «бойцом» и поздравил нападающего Артёма Дзюбу, отметившегося тремя голами на турнире. Кроме этого, Фернандес поприветствовал восстановление после травмы полузащитника команды и своего партнера по ЦСКА Алана Дзагоева.
Марио Фернандес: «Что касается меня, я счастлив в России, очень рад всему, что здесь со мной происходит. Я твердо стою ногами на земле и надеюсь, что сыграю хороший матч завтра».
Четвертьфинальный матч ЧМ-2018 Россия — Хорватия пройдет в субботу на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча начнется в 21:00 мск, НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
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