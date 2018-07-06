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    Камера наблюдения сняла ДТП с «пьяной» маршруткой в Ростове-на-Дону. больницы, ДТП, расследование, Ростов-на-Дону. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКамера наблюдения сняла ДТП с «пьяной» маршруткой в Ростове-на-Дону

    Камера наблюдения сняла ДТП с «пьяной» маршруткой в Ростове-на-Дону

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    Камера наблюдения сняла ДТП с «пьяной» маршруткой в Ростове-на-Дону

    Камера наблюдения сняла ДТП с «пьяной» маршруткой в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

      Шестеро пострадавших в аварии с маршруткой, которая произошла в Ростове-на-Дону, заявили, что будут в суде добиваться компенсации от транспортной компании. Многие из них полагают, что водитель маршрутки, которая въехала в столб, был пьян.

      Как сообщает корреспондент НТВ Анастасия Щапова, Артём спешит к маме, которую только что перевели в общую палату из отделения микрохирургии, где ей провели сложную глазную операцию. К счастью, зрение удалось сохранить. Но помимо этого, у пациентки два сломанных ребра, множество гематом, раздроблены коленные суставы.

      Ноги в гипсе, состояние до сих пор шоковое. Когда маршрутка, в которой она ехала, врезалась в столб, женщина отлетела в сторону, на нее навалились другие пассажиры. Все выбирались кто как мог, а Любовь вызволяли сотрудники МЧС.

      Любовь Куликова, пострадавшая: «Я сидела на первом сиденье, вообще не представляю, как я вылетела».

      В этом ДТП серьезно пострадали шесть человек. И все они теперь намерены добиваться компенсаций через суд. Но прежде полицейские должны установить причину аварии. В деле есть запись камеры наблюдения. Не очень хорошая, и, в общем-то, не поясняющая, почему микроавтобус вдруг врезался в мачту освещения. Водитель утверждает, что его «подрезали». Однако на кадрах этого не видно.

      Подробнее — в материале программы.

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