Россия — один из крупнейших в мире производителей природных алмазов. Кто тут наш конкурент и в чем заключаются риски для отрасли? Что получает казна от добычи и реализации драгоценных минералов?
Во сколько оценили уникальный розовый камень, найденный в Якутии? И что сказать тем, кого раздражают дети чиновников в руководстве госкорпораций? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с генеральным директором компании «АЛРОСА» Сергеем Ивановым.
О зарплатах и расходах на социалку
У нас высокая средняя заработная плата, мы гордимся этим. Она выше, чем в Республике Саха, она в несколько раз выше, чем в целом в Российской Федерации, — около 120 тысяч рублей.
(В социальных расходах) мы рекордсмены. У нас социальные расходы составляют примерно 3% от нашей выручки и превышают 10–15% от нашей чистой прибыли.
О спросе
Ограничивать нас бессмысленно, потому что российские бриллианты, полученные из российских алросовских алмазов, очень высоко ценятся. У нас первоклассный товар.
О влиянии аварии на руднике «Мир» на добычу
Мы в этом году потеряли по добыче примерно 3 миллиона карат… Мы часть эффекта из-за аварии все-таки компенсировали. В следующем году мы планируем выйти с повышением к 2018 году.
Об уникальном розовом алмазе
Мы считаем, что его стоимость может доходить примерно до полумиллиона долларов за карат. Мы, кстати, гранить его будем в России на нашем собственном предприятии «Бриллианты АЛРОСА».
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь с понедельника на вторник в 00:30. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О зарплатах и расходах на социалку
У нас высокая средняя заработная плата, мы гордимся этим. Она выше, чем в Республике Саха, она в несколько раз выше, чем в целом в Российской Федерации, — около 120 тысяч рублей.
(В социальных расходах) мы рекордсмены. У нас социальные расходы составляют примерно 3% от нашей выручки и превышают 10–15% от нашей чистой прибыли.
О спросе
Ограничивать нас бессмысленно, потому что российские бриллианты, полученные из российских алросовских алмазов, очень высоко ценятся. У нас первоклассный товар.
О влиянии аварии на руднике «Мир» на добычу
Мы в этом году потеряли по добыче примерно 3 миллиона карат… Мы часть эффекта из-за аварии все-таки компенсировали. В следующем году мы планируем выйти с повышением к 2018 году.
Об уникальном розовом алмазе
Мы считаем, что его стоимость может доходить примерно до полумиллиона долларов за карат. Мы, кстати, гранить его будем в России на нашем собственном предприятии «Бриллианты АЛРОСА».
Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь с понедельника на вторник в 00:30. На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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