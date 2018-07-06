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    Полиция закрыла дело матери ребенка-инвалида, обвиненной в наркоторговле. МВД, дети и подростки, инвалиды, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция закрыла дело матери ребенка-инвалида, обвиненной в наркоторговле

    Полиция закрыла дело матери ребенка-инвалида, обвиненной в наркоторговле

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    Полиция закрыла дело матери <nobr>ребенка-инвалида</nobr>, обвиненной в наркоторговле

    Полиция закрыла дело матери ребенка-инвалида, обвиненной в наркоторговле

    Полиция закрыла дело матери <nobr>ребенка-инвалида</nobr>, обвиненной в наркоторговле

      Уголовное дело против Екатерины Конновой — матери мальчика, больного эпилепсией, — закрыто. Об этом сообщили в МВД.

      Эта история широко обсуждалась в обществе. Женщину обвинили в продаже психотропных веществ. Правоохранитель, который завел уголовное дело, не стал учитывать тот факт, что жизнь ребенка Екатерины зависела от этих лекарств. Остатками медикаментов она решила поделиться с другими семьями, воспитывающими инвалидов.

      В итоге оперативник ответил на ее объявление в Интернете и задержал во время контрольной закупки. Глава МВД распорядился провести внутреннюю проверку, и на ее время постановление о возбуждении дела отменено.

      За попытку продажи микроклизм с противосудорожным препаратом диазепам Конновой грозило от четырех до восьми лет лишения свободы.

      Ранее ситуацию вокруг Екатерины Конновой прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этом случае не должно быть места формальному подходу. Он отметил, что в Кремле обратят внимание на сложившуюся ситуацию.

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