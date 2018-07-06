Песков прокомментировал торговую войну США и Китая

Протекционизм США и ответные меры других стран не могут не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о торговой войне между США и Китаем.
По словам Пескова, сейчас все с большим вниманием следят за рядом протекционистских мер, которые принимают США, и ответными мерами, которые принимают партнеры, в данном случае Китай.
Дмитрий Песков: «Это не может не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики. Этим продиктован наш интерес к этому. Безусловно, Россия будет принимать меры по защите собственных интересов. Тем более такие меры предусмотрены правилами ВТО».
Сегодня Китай ввел пошлины в 25% на импорт из США на сумму 34 млрд долларов. Это стало ответом на аналогичные действия США в отношении продукции из Китая.
Дмитрий Песков: «Это не может не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики. Этим продиктован наш интерес к этому. Безусловно, Россия будет принимать меры по защите собственных интересов. Тем более такие меры предусмотрены правилами ВТО».
Сегодня Китай ввел пошлины в 25% на импорт из США на сумму 34 млрд долларов. Это стало ответом на аналогичные действия США в отношении продукции из Китая.
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