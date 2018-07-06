В затопленной тайской пещере с юными футболистами заканчивается кислород

Подразделения тайских ВМС сейчас работают в затопленной пещере, где заблокированы дети. Там новая угроза — заканчивается кислород. А содержание углекислого газа приближается к критической отметке: внутри слишком много людей, которые откачивают воду и готовят детей к выходу на поверхность.

Ситуация вновь зашла в тупик. Действовать нужно незамедлительно. Ливни не прекращаются, и проем, через который можно вызволить людей, заполняет вода.



Апхакон Юнгкхонгкео, контр-адмирал ВМС Таиланда: «О том, чтобы продержаться в пещере до ноября, когда кончатся дожди и она естественным образом осушится, не может быть и речи. Вывести всех спасателей, чтобы уровень углекислоты перестал повышаться, тоже нельзя, потому что, если прекратить откачку воды, большую часть пещеры моментально заполнит вода, и вывод детей в дайверском снаряжении станет невозможен. Коридоры, затопленные до потолка, и сильное течение непросто преодолеть даже опытному дайверу».



Один из дайверов уже погиб во время доставки баллонов с кислородом. Бывший боевой пловец не смог преодолеть затопленный лабиринт: на обратном пути в его акваланге закончился воздух.



Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Теперь спасателям предстоит вывести их на поверхность.