«Мы все влюбились»: глава FIFA поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино от имени организации и всего футбольного сообщества поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира на высоком уровне.
На встрече в Кремле с участием легенд мирового футбола глава FIFA отметил два события, которые произошли на этом чемпионате мира.
Джанни Инфантино: «Первое — то, что Россия стала подлинно футбольной страной. После игры Испания — Россия этот футбольный вирус распространился по всей стране, он проник в сердца и души всех россиян. Эта страсть к футболу в России показывает, что можно сделать для футбола, для страны».
Второе событие, по словам Инфантино, — это то, что гости ЧМ влюбились в Россию.
Джанни Инфантино: «Второе — мы все влюбились в Россию. Все мы приехали сюда, провели здесь время. Мы увидели страну, которая делает очень много. Когда приезжаешь сюда, видишь людей, невероятную красоту Москвы, болельщиков, то уже нельзя не влюбиться в нее».
Президент FIFA сравнил себя на чемпионате мира с ребенком в магазине игрушек.
Джанни Инфантино: «Все, кто приезжает, видят, какую работу проводит Россия и лично вы. Мне сказали, что полицейские на Красной площади, когда их о чем-то спрашивают, улыбаются. Это то, что будет составлять имидж России. Я чувствую себя, как ребенок в магазине игрушек, еще раз спасибо большое — от меня, от имени FIFA и от имени всего футбольного сообщества».
Владимир Путин в свою очередь выразил уверенность, что большинство иностранцев увезет из России добрые чувства и воспоминания, а их впечатления в соцсетях разрушили множество стереотипов о стране.
Джанни Инфантино: «Первое — то, что Россия стала подлинно футбольной страной. После игры Испания — Россия этот футбольный вирус распространился по всей стране, он проник в сердца и души всех россиян. Эта страсть к футболу в России показывает, что можно сделать для футбола, для страны».
Второе событие, по словам Инфантино, — это то, что гости ЧМ влюбились в Россию.
Джанни Инфантино: «Второе — мы все влюбились в Россию. Все мы приехали сюда, провели здесь время. Мы увидели страну, которая делает очень много. Когда приезжаешь сюда, видишь людей, невероятную красоту Москвы, болельщиков, то уже нельзя не влюбиться в нее».
Президент FIFA сравнил себя на чемпионате мира с ребенком в магазине игрушек.
Джанни Инфантино: «Все, кто приезжает, видят, какую работу проводит Россия и лично вы. Мне сказали, что полицейские на Красной площади, когда их о чем-то спрашивают, улыбаются. Это то, что будет составлять имидж России. Я чувствую себя, как ребенок в магазине игрушек, еще раз спасибо большое — от меня, от имени FIFA и от имени всего футбольного сообщества».
Владимир Путин в свою очередь выразил уверенность, что большинство иностранцев увезет из России добрые чувства и воспоминания, а их впечатления в соцсетях разрушили множество стереотипов о стране.
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