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    «Мы все влюбились»: глава FIFA поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018. Путин, ФИФА, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Мы все влюбились»: глава FIFA поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018

    «Мы все влюбились»: глава FIFA поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    «Мы все влюбились»: глава FIFA поблагодарил Россию за организацию <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    «Мы все влюбились»: глава FIFA поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018

    «Мы все влюбились»: глава FIFA поблагодарил Россию за организацию <nobr>ЧМ-2018</nobr>
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

      • Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино от имени организации и всего футбольного сообщества поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира на высоком уровне.

      На встрече в Кремле с участием легенд мирового футбола глава FIFA отметил два события, которые произошли на этом чемпионате мира.

      Джанни Инфантино: «Первое — то, что Россия стала подлинно футбольной страной. После игры Испания — Россия этот футбольный вирус распространился по всей стране, он проник в сердца и души всех россиян. Эта страсть к футболу в России показывает, что можно сделать для футбола, для страны».

      Второе событие, по словам Инфантино, — это то, что гости ЧМ влюбились в Россию.

      Джанни Инфантино: «Второе — мы все влюбились в Россию. Все мы приехали сюда, провели здесь время. Мы увидели страну, которая делает очень много. Когда приезжаешь сюда, видишь людей, невероятную красоту Москвы, болельщиков, то уже нельзя не влюбиться в нее».

      Президент FIFA сравнил себя на чемпионате мира с ребенком в магазине игрушек.

      Джанни Инфантино: «Все, кто приезжает, видят, какую работу проводит Россия и лично вы. Мне сказали, что полицейские на Красной площади, когда их о чем-то спрашивают, улыбаются. Это то, что будет составлять имидж России. Я чувствую себя, как ребенок в магазине игрушек, еще раз спасибо большое — от меня, от имени FIFA и от имени всего футбольного сообщества».

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