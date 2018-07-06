    6 июля, 13:30. Конгресс по кибербезопасности с участием Владимира Путина

    Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах

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    Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах

    Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах.

    Этим указом освобождаются от занимаемой должности полковник внутренней службы, начальник департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ Ольга Соленова, а также начальник главного управления МВД РФ по Воронежской области, генерал-лейтенант полиции Александр Сысоев.

    Полковник внутренней службы Александр Князев стал начальником управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ.

    Генерал-майор юстиции Сергей Помозов занял должность первого заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

    Полный текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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