Путин подписал указ о кадровых назначениях в силовых структурах

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении специального звания в некоторых федеральных государственных органах.
Этим указом освобождаются от занимаемой должности полковник внутренней службы, начальник департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ Ольга Соленова, а также начальник главного управления МВД РФ по Воронежской области, генерал-лейтенант полиции Александр Сысоев.
Полковник внутренней службы Александр Князев стал начальником управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ.
Генерал-майор юстиции Сергей Помозов занял должность первого заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Полный текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Полковник внутренней службы Александр Князев стал начальником управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ.
Генерал-майор юстиции Сергей Помозов занял должность первого заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Полный текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Комментарии