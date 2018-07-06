    6 июля, 13:30. Конгресс по кибербезопасности с участием Владимира Путина

    Лавров заявил о солидарности с Китаем по иранской ядерной сделке

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    Лавров заявил о солидарности с Китаем по иранской ядерной сделке

    Лавров заявил о солидарности с Китаем по иранской ядерной сделке

    Россия и Китай заинтересованы в полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с китайским коллегой Ван И.

    Сергей Лавров: «Мы, как и наши китайские коллеги, заинтересованы в том, чтобы СВПД был сохранен и полностью реализован».

    При этом нынешнюю ситуацию с иранской ядерной сделкой российский министр назвал непростой, передает ТАСС.

    Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф со своей стороны выразил уверенность, что Китай сможет двигаться в направлении сохранения СВПД и «внесет положительный вклад в дискуссии» на сегодняшней встрече министров в Вене.

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    В мае Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий и готовы снова вести жесткую санкционную политику против Ирана. Остальные участники сделки — Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия — заявляли о намерении сохранить договор. В конце июня в МИД Ирана заявили, что Тегеран может выйти из СВПД, назвав «неясными» перспективы переговоров с европейцами. Накануне президент Ирана назвал разочаровывающими предложения Европы по ядерной сделке, отметив, что «в предложенном пакете недостает практических решений и конкретного метода для продолжения сотрудничества».

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